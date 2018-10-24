Алгоритм сотрудничества прокуратуры и аграриев обсудили на республиканском семинаре в Горках





Прокуратура усилит контроль за соблюдением технологической дисциплины в агропромышленном комплексе, что будет содействовать повышению эффективности сельскохозяйственного производства. Об этом сообщил в интервью журналистам заместитель генерального прокурора Александр Лашин на республиканском семинаре-совещании, в центре внимания которого было соблюдение организационно-технологических нормативов при производстве сельскохозяйственной продукции. Он прошел в минувшую среду, 24 октября, в Горках. В нем приняли участие 150 представителей прокуратуры, в том числе руководство Генеральной прокуратуры, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, КГК, МВД, заместители председателей облисполкомов, курирующих вопросы развития сельского хозяйства, местных органов власти и управления.





По словам Александра Михайловича, в ходе проведенных по всей стране мониторингов ситуации по производству сельхозпродукции прокуроры выявили ряд недостатков как сохранности и эксплуатации сельхозхозтехники, соблюдения технологической дисциплины, проведения госзакупок, так и по другим направлениям. Только по результатам уборочной кампании в текущем году в адрес местных исполнительных и распорядительных органов власти и руководителей сельхозпредприятий направили более 460 актов прокурорского надзора, по результатам рассмотрения которых более 120 человек привлекли к административной ответственности и более 600 — к дисциплинарной.

Анализ правоприменительной практики показал, что нарушения на предприятиях АПК широко распространены, однако не всегда им дается надлежащая правовая оценка с устранением как последствий противоправной деятельности, так и их причин и условий. Наряду с недостаточным уровнем технологии производства и слабой организацией управления, на развитие сельского хозяйства отрицательно влияют системное игнорирование технических нормативных актов — техрегламентов как в сфере животноводства, так и растениеводства.





«Мы обсудили наиболее актуальные проблемы и нарушения законодательства с целью координации нашей дальнейшей деятельности при проведении проверок и мониторингов, а также в случае необходимости изменения нормативных актов. Особое внимание уделено соблюдению технологической дисциплины, в том числе связанной с заготовкой и хранением кормов. Со всеми контролирующими и надзирающими организациями, местными органами власти и самоуправления выработали алгоритм действий с целью повышения эффективности в аграрной сфере», — сказал Александр Лашин, отметив, что для работников прокуратуры было полезным узнать новые подходы и требования в АПК по соблюдению технологических регламентов на объектах животноводства и растениеводства.





Реализовать потенциал аграрной отрасли

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло в своем выступлении акцентировал внимание на поставленных перед АПК задачах и причинах, препятствующих реализации потенциала аграрной отрасли в полном объеме. По производству абсолютного большинства видов сельскохозяйственной продукции на душу населения наша страна уже на протяжении ряда лет существенно превосходит аналогичные показатели стран СНГ. Беларусь входит в топ-5 экспортеров в мире по таким видам продукции, как масло сливочное, сухая молочная сыворотка, сухое обезжиренное молоко, творог, сыр. По производству мяса говядины и птицы находится в десятке крупнейших мировых производителей. По итогам 2017 года темп роста валовой продукции сельского хозяйства составил 106,2%. Экспорт сельхозпродукции и продуктов питания составил почти 5 млрд. долларов США. Его удельный вес в общем объеме внешней торговли Беларуси достиг практически 18%. Наша страна реализует свою сельхозпродукцию и продукты питания в 89 стран мира, и география поставок постоянно расширяется. Более 50 стран имеют на своих прилавках нашу молочную продукцию, более 20 — мясную и хлебобулочную продукцию. Наши продукты питания покоряют страны Азии, Африки, Ближнего Востока, Южной и Северной Америки. В кратчайшие сроки за 2 года все белорусские молочные предприятия, 2 мясокомбината, крупные птицефабрики получили сертификаты на поставку своей продукции в Китай.

Сегодня сельское хозяйство коренным образом отличается от того, что было 20 лет назад. Существенно шагнуло вперед техническое оснащение как машинно-тракторного парка, так и отраслей растениеводства и животноводства. К 2020 году в Беларуси предстоит произвести более 9 млн. т молока, получить средний удой от каждой коровы не менее 6 тыс. кг молока в год. А на современных молочнотоварных комплексах этот показатель должен составить 7 тыс. кг.





«Для того чтобы добавить 2 млн. т молока и произвести данный объем продукции, необходимо жесточайшее соблюдение технологической дисциплины на новых молочнотоварных комплексах, которые по сути являются современными заводами. Поэтому мы хотели бы сегодня акцентировать внимание на основных технологических аспектах, которые, по мнению Министерства сельского хозяйства и продовольствия, являются базовыми для производства животноводческой и растениеводческой продукции, и найти понимание с органами прокуратуры. Они будут проверять деятельность наших сельхозпредприятий и смотреть на выполнение тех или иных технологических параметров», — подчеркнул Игорь Вячеславович.





По его мнению, результаты работы регионов и сельхозорганизаций в первую очередь определяются профессионализмом руководителей и специалистов на местах. Именно их способностью или неспособностью находить оптимальные решения в непростых условиях хозяйствования объясняются большие различия в результатах работы даже однопрофильных предприятий. Стратегия дальнейшей работы по повышению эффективности аграрной отрасли находится в организационных и технологических аспектах, куда и будут направлены усилия руководящих структур и трудовых коллективов, контролирующих и надзирающих органов. «У нас в каждой области и районе есть десятки сельхозпредприятий, которые показывают очень серьезный технологический уровень по производству молока и животноводческой продукции. Мы хотим подтянуть остальные наши хозяйства. Настало время потребовать неукоснительного исполнения технологической дисциплины на местах, начиная от руководителей и заканчивая обычным рядовым специалистом на местах», — резюмировал Игорь Брыло.

Елена АГЕЙЧИК.





























Фото Михаила ЛЕВЦОВА.