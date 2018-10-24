Наводнение на Кубани: более 450 человек эвакуированы, двое погибли

Два человека погибли, более 450 эвакуированы из-за наводнений, вызванных проливными дождями в Краснодарском крае.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал "МИР 24".

Еще несколько человек пострадали, один пропал без вести. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Все службы переведены на круглосуточный режим работы.

В зоне подтопления оказались около 30 населенных пунктов края. 24 октября первым принял на себя удар стихии Туапсе. Улицы города были затоплены, из-за ливней произошло обрушение переходной плиты моста в районе реки Цыпка, движение там полностью прекращено.

Из-за обрушения оказался перекрытым проезд по единственной прямой дороге, которая связывает столицу Адыгеи Майкоп с черноморским побережьем. Пострадал от наводнения и Апшеронский район.

В некоторых населенных пунктах затоплены первые этажи домов, люди забираются на чердаки. В Сочи в зону подтопления попали пять населенных пунктов. Уровень воды в местных реках поднялся до критических отметок. Машины, пытаясь переехать через потоки, получают гидроудар. Их приходится эвакуировать с помощью тяжелой техники. Сильный порывистый ветер заваливает дороги упавшими ветками.

Потоками воды размыло опору моста через реку Макопсе, восстановительные работы начнутся там, как только спадет уровень воды. Движение на федеральной трассе перекрыто. По некоторым направлениям не ходят поезда.

Губернатор Краснодарского края Вениамин КОНДРАТЬЕВ объявил об эвакуации населения в пострадавших от стихии районах.

Как сообщает ТАСС, всего в регионе эвакуировано более 450 человек. Вывезенные жители временно размещены в эвакуационных пунктах - зданиях администраций, школах и гостиницах. Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетел в пострадавший от ливней Краснодарский край. Местные власти отмечают, что во всех пострадавших населенных пунктах развернуты штабы, работают аварийные бригады, активно ведутся восстановительные работы. К ликвидации последствий стихии в Краснодарском крае привлечены почти 800 человек и 207 единиц техники.

В Сочи на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение. Ливни и сильный ветер сохранятся в регионе по меньшей мере до выходных.

