ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наводнение на Кубани: более 450 человек эвакуированы, двое погибли

25.10.2018 15:30 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Наводнение на Кубани: более 450 человек эвакуированы, двое погибли
Vk.com

Два человека погибли, более 450 эвакуированы из-за наводнений, вызванных проливными дождями в Краснодарском крае.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал "МИР 24".

Еще несколько человек пострадали, один пропал без вести. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Все службы переведены на круглосуточный режим работы.

В зоне подтопления оказались около 30 населенных пунктов края. 24 октября первым принял на себя удар стихии Туапсе. Улицы города были затоплены, из-за ливней произошло обрушение переходной плиты моста в районе реки Цыпка, движение там полностью прекращено.

Из-за обрушения оказался перекрытым проезд по единственной прямой дороге, которая связывает столицу Адыгеи Майкоп с черноморским побережьем. Пострадал от наводнения и Апшеронский район.

В некоторых населенных пунктах затоплены первые этажи домов, люди забираются на чердаки. В Сочи в зону подтопления попали пять населенных пунктов. Уровень воды в местных реках поднялся до критических отметок. Машины, пытаясь переехать через потоки, получают гидроудар. Их приходится эвакуировать с помощью тяжелой техники. Сильный порывистый ветер заваливает дороги упавшими ветками.

Потоками воды размыло опору моста через реку Макопсе, восстановительные работы начнутся там, как только спадет уровень воды. Движение на федеральной трассе перекрыто. По некоторым направлениям не ходят поезда.

Губернатор Краснодарского края Вениамин КОНДРАТЬЕВ объявил об эвакуации населения в пострадавших от стихии районах.

Как сообщает ТАСС, всего в регионе эвакуировано более 450 человек. Вывезенные жители временно размещены в эвакуационных пунктах - зданиях администраций, школах и гостиницах. Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетел в пострадавший от ливней Краснодарский край. Местные власти отмечают, что во всех пострадавших населенных пунктах развернуты штабы, работают аварийные бригады, активно ведутся восстановительные работы. К ликвидации последствий стихии в Краснодарском крае привлечены почти 800 человек и 207 единиц техники.

В Сочи на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение. Ливни и сильный ветер сохранятся в регионе по меньшей мере до выходных.
 

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два человека погибли, более 450 эвакуированы из-за наводнений, вызванных проливными дождями в Краснодарском крае.
 
Новости дня
Новости разные
 
В районе активно проходят профилактические мероприятия против гриппа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика