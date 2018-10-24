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В МИД Беларуси прокомментировали заявление Климкина о небезопасности пребывания украинцев в Беларуси

25.10.2018 15:23 — Разное | Ежедневник  
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В МИД Беларуси прокомментировали заявление Климкина о небезопасности пребывания украинцев в Беларуси

В министерстве иностранных дел Беларуси считают не соответствующими действительности заявления главы МИД Украины Павла Климкина о небезопасности пребывания украинцев в Беларуси.

Накануне Павел Климкин заявил, что пребывание украинских граждан на территории Беларуси может быть потенциально опасным, так как на ней действуют российские властные структуры.

"Нет смысла комментировать эту, мягко говоря, небылицу. Давайте спросим у 160 тыс. украинских беженцев, которые прибыли в нашу страну, где им безопасней жить. Или у 1,5 млн украинских граждан, которые посетили Беларусь", – сказал начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

"Наши украинские коллеги перестроились на мышление исключительно военными категориями, в том числе и в отношении самого близкого своего соседа – Республики Беларусь. Буквально вчера в Вене они нарисовали страшилки о неких танковых армадах, нападающих на Украину с территории Беларуси. Хотя президент нашей страны неоднократно говорил, что "оккупировать" Украину могут только армады белорусских тракторов или комбайнов", – сказал Анатолий Глаз, пишет БЕЛТА.

 
 
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В министерстве иностранных дел Беларуси считают не соответствующими действительности заявления главы МИД Украины Павла Климкина о небезопасности пребывания...
 
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