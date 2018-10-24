AliExpress станет ближе для белорусов?

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Как сообщает сайт Посольства, на встрече обсуждались перспективные направления сотрудничества.

Дипломаты и представители Alipay договорились организовать визит представителей компании в Беларусь, а также разработать план внедрения сервисов платежной системы Alipay в Беларуси.

Alipay — одна из крупнейших платежных систем, входящих в Alibaba Group. Основана в 2004 году. Кроме использования внутри группы для оплаты предлагаемых Alibaba Group продуктов, эту платежную систему также используют более 460 тысяч других компаний.

Alibaba Group — китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец B2B веб-портала Alibaba.com. Штаб-квартира расположена в Ханчжоу. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля.