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AliExpress станет ближе для белорусов?
Как сообщает сайт Посольства, на встрече обсуждались перспективные направления сотрудничества.
Дипломаты и представители Alipay договорились организовать визит представителей компании в Беларусь, а также разработать план внедрения сервисов платежной системы Alipay в Беларуси.
Alipay — одна из крупнейших платежных систем, входящих в Alibaba Group. Основана в 2004 году. Кроме использования внутри группы для оплаты предлагаемых Alibaba Group продуктов, эту платежную систему также используют более 460 тысяч других компаний.
Alibaba Group — китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец B2B веб-портала Alibaba.com. Штаб-квартира расположена в Ханчжоу. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля.
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В Посольстве Беларуси в Китае прошла встреча с представителями крупнейшей китайской платежной системы Alipay.
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