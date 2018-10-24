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В 2018-м в Гродно построили 1,5 тысячи квартир. Где самые дешевые и дорогие?
Гродно расширяется, потребность в квадратных метрах растет. Сколько квартир построили в городе с начала года и для кого они предназначены,
За 9 месяцев нынешнего года в Гродно построили около полутора тысяч квартир — это 17 новых жилых домов, или почти 120 тысяч квадратных метров.
— Для гродненцев, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, УКС ввел в эксплуатацию 275 квартир в 4 домах. Это более 17 тысяч квадратных метров. Для сирот построен один дом на Волковича. Еще один дом — арендный. Оставшиеся квадратные метры отдали на продажу для «Гродножилстроя», — рассказал главный инженер УКСа Гродно Олег Матюшик.
По плану до конца года в Гродно построят еще 3 жилых дома для нуждающихся в улучшении жилищных условий: два появятся на Ольшанке и еще один на Фолюш. Также в продаже появятся квартиры в новых домах на Пролетарской и Фолюш.
Новые квартиры в Гродно в этом году появились и в новом микрорайоне Колбасино.
Сейчас самое дешевые квартиры в Гродно предлагают в микрорайоне Ольшанка, а самые дорогие — на Пролетарской.
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Сколько квартир построили в городе с начала года, для кого они предназначены, и в каких районах Гродно самое дешевое и дорогое жилье.
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