Александр Квасьневский: Лукашенко — хитрый политик



Александр Квасьневский. Фото: Reuters

Лех Валенса, Александр Квасьневский, Бронислав Комаровский. Фото: Reuters

О том, как у25 лет получается обводить европейских политиков вокруг пальца; о кризисе Евросоюза и европейских популистах; о расстановке политических сил в сегодняшней Польше и о том, как западная соседка Беларуси из надежды для всей Восточной Европы превращается в “консервативно-католическое государство с националистической направленностью”,рассказывает в большом интервью Еврорадио.- Я считаю, что диалог является основой всех начинаний. Нет диалога — нет политики. Альтернативы диалогу — замораживание отношений или конфликт. Попытки диалога с Беларусью предпринимались, но проблема в белорусской стороне.Александр Лукашенко — хитрый политик. Он поддерживает диалог в том случае, когда чувствует выгоду. Как только он добивается чего хотел, тут же ужесточает политику, и диалог слабеет. Потом снова наступает потепление отношений, и всё начинается сначала. И я думаю, что эти колебания уже вызвали у Европы сильную усталость. Колебания приводят к уменьшению доверия со стороны Европы. Лукашенко в Европу особенно не верит, он трактует её исключительно прагматически.- Нужно признать, что Лукашенко действительно хочет сохранить Беларусь. Он неоднократно заявлял, что не будет марионеткой в игре, хотя временами и соглашался на выставленные ему условия Москвы. Но, на мой взгляд, когда гарантом независимости государства является один человек, этого недостаточно, чтобы назвать страну независимой. Я был бы более спокоен за будущее Беларуси, если бы там было мощное национальное самоощущение, сформированное гражданское общество, альтернативные политические силы.- Нет, Европа не предала интересы Беларуси, но проблема в том, что случай Беларуси — тяжёлый. Судите сами.Когда мы хотим разговаривать с Лукашенко, нас обвиняют в том, что мы с ним разговариваем. Когда не хотим — обвиняют в том, что оставляем Беларусь России.Я считаю, что не проводить диалог с Лукашенко — это ошибка. Это только укрепит его позиции и увеличит влияние России. Европа не предала Беларусь и заинтересована в том, чтобы Беларусь была независимым государством. Но — уважающим принципы демократии.- Я сомневаюсь. Будут меняться элементы его политики, но суть политики останется прежней.- На мой взгляд, нет. Украинцы и белорусы разные по своей ментальности. Белорусское общество более спокойное. Без сомнения, Европа должна поддерживать контакт с белорусском гражданским обществом.Большой вопрос, как долго продержится в меняющихся мировых условиях экономическая модель Беларуси. Всё-таки модель белорусской экономики достаточно архаична.- Европа демонстрировала и будет демонстрировать свою открытость Беларуси. Но приведённые вами цифры должны стать для европейского политика серьёзным предупреждением. Если более 60% белорусов считают, что им лучше жить в союзе с Россией, то это надо принять к сведению.Беларусь не должна стать полем боя между Россией и Европой — кто перетянет на свою сторону белорусов. Это суверенное решение белорусского общества. Посмотрите на Украину: они уже два раза сделали такую проевропейскую бучу, что ух! Сначала “Оранжевая революция”, потом Майдан. А у вас — более 60% населения считает, что лучше жить в союзе с Россией. Может, потом всё изменится. Но пока что Европа не будет главным партнёром Беларуси. Это печально звучит, но пока всё выглядит именно так. Когда смотришь на Беларусь, кажется, что её все устраивает.