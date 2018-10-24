Попробовавшему прожить на пенсию депутату стало плохо



Николая Бондаренко

Об этом сообщает саратовские издание, снявшее прогремевшее на всю страну скандальное видео, на котором министр труда регионазаявила, что пенсионеры могут прожить на 3,5 тысячи в месяц, если будут питаться "макарошками, сезонными овощами и откажутся от мяса". Именно такую сумму саратовские власти заложили в потребительскую корзину на 2019 год.ей предложил хотя бы месяц протянуть на такую сумму. Соколова отказалась, заявив, что ей "министерский статус не позволяет". После чего макаронного министра уволили.Сегодня депутаты все же одобрили цифры, которые Соколова предлагала. Бондаренко решил попытаться прожить на эти деньги сам.- заявил он утром.К вечеру Бондаренко скис - первый же день дался ему нелегко.заявил он по телефону.