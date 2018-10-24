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Попробовавшему прожить на пенсию депутату стало плохо
Николая Бондаренко
Об этом сообщает саратовские издание
Николай Бондаренко ей предложил хотя бы месяц протянуть на такую сумму. Соколова отказалась, заявив, что ей "министерский статус не позволяет". После чего макаронного министра уволили.
Сегодня депутаты все же одобрили цифры, которые Соколова предлагала. Бондаренко решил попытаться прожить на эти деньги сам.
"Я намерен жить на министерской диете на 875 рублей в неделю, - заявил он утром. - Видимо, неделя будет не самая сытая, но посмотрим, нужно продержаться еще целый месяц".
К вечеру Бондаренко скис - первый же день дался ему нелегко.
"Я сел на диету сегодня. Сегодня первый день и я уже себя плохо чувствую. Заседание думы сегодня было, рассматривали 36 вопросов. Первые 18 я сидел как огурец, но не выдержал, еле досидел до конца, не смог выступать больше. Я вялый, мне очень плохо", - заявил он по телефону.
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Неудачей завершился первый день эксперимента по выживанию.
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