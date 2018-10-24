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"Кража века". У спящего пациента больницы украли рюкзак и кроссовки‍

25.10.2018 14:49 — Разное | UDF  
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Похитителем оказался 36-летний неработающий ранее несудимый мужчина.

Как установили оперативники, находясь в приемном покое больницы, он заметил, что незнакомый мужчина спит, а рядом стоят кроссовки и рюкзак. Чужие вещи понравились злоумышленнику, и он решил их похитить.

Как пояснил задержанный, он хотел использовать кроссовки и рюкзак в личных целях. Содержимое рюкзака его не заинтересовало, и он решил все вещи выбросить, сообщила UDF.BY официальный представитель Партизанского РУВД Лилиана Жиленкова.

В отношении фигуранта Партизанским (г.Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Кража»). Санкция указанной части статьи предусматривает наказание в виде общественных работ или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

 
Теги: Минск
 
 
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Похитителем оказался неработающий ранее несудимый мужчина.
 
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