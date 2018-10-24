"Кража века". У спящего пациента больницы украли рюкзак и кроссовки‍



Снимок носит иллюстративный характер

Как установили оперативники, находясь в приемном покое больницы, он заметил, что незнакомый мужчина спит, а рядом стоят кроссовки и рюкзак. Чужие вещи понравились злоумышленнику, и он решил их похитить.Как пояснил задержанный, он хотел использовать кроссовки и рюкзак в личных целях. Содержимое рюкзака его не заинтересовало, и он решил все вещи выбросить,официальный представитель Партизанского РУВДВ отношении фигуранта Партизанским (г.Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Кража»). Санкция указанной части статьи предусматривает наказание в виде общественных работ или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.