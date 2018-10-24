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Погода на выходных не порадует белорусов

25.10.2018 14:41 — Разное | UDF  
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Фото с сайта ukrinform.ru
Синоптики огорчили белорусов: на выходных будет прохладно и сыро.

Как проинформировали UDF.BY, в Белгидромете, 26-27 октября погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты.

26 октября ожидается облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем, преимущественно по восточной половине страны, кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег).

Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, умеренный, ночью по юго-западу страны порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, по востоку республики 0..-2°С, максимальная - в середине дня +4..+10°С. Атмосферное давление будет расти.

27 октября на большей части территории пройдут кратковременные дожди, ночью и утром по северо-востоку страны с мокрым снегом. Ветер западной четверти, умеренный, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по востоку республики до +6°С по западу; максимальная - в дневные часы от +5°С по северу до +13°С по югу.

28 октября ночью погоду будет определять тыловая часть циклона, днем почти вся страна будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, лишь в юго-западных районах республики скажется влияние фронтального раздела. Ночью и утром по северо-востоку, днем местами, преимущественно по юго-западу страны, пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный, днем с переходом на восточный, умеренный, ночью в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+5°С, максимальная - днем +2..+8°С.

 
 
Ссылка на источник 24
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Синоптики огорчили белорусов: на выходных будет прохладно и сыро.
 
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