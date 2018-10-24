Под Минском задержали мужчин, сломавших челюсть столичному маршрутчику

Водитель маршрутки ехал по улице Орловской в сторону Сухарево. В какой-то момент он решил объехать впередистоящий трактор, для чего выехал во вторую полосу, после чего вновь перестроился вправо.

Спустя какое-то время маршрутку заблокировали два автомобиля с российскими номерами. Из обеих машин выскочили водители, напали на маршрутчика и ударили кулаком в лицо, сообщает БЕЛТА .

Совершив нападение, подозреваемые сели в авто и уехали.

Их удалось оперативно задержать на трассе М1. Находившиеся в машинах шесть человек были доставлены для разбирательства в Борисовское РУВД.

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