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Порошенко обсудил с тремя бывшими президентами Украины вопросы урегулирования в Донбассе

25.10.2018 14:40 — Разное | Интерфакс  
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Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со своими предшественниками - Леонидом Кравчуком (президент Украины в 1991-1994 годах), Леонидом Кучмой (президент в 1994-2005 годах) и Виктором Ющенко (президент Украины в 2005-2010 годах), в ходе которой обсудил с ними, в частности, пути достижения мира на востоке страны.

"Во время встречи состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего развития Украинского государства, прекращения российской агрессии на Донбассе и достижения мира", - сообщается на официальном сайте главы Украинского государства в четверг.

П.Порошенко отметил важную роль Л.Кравчука, Л.Кучмы и В.Ющенко как президентов Украины в разные времена становления Украинского государства.

Он также передал им отличия президента Украины - юбилейную медаль "25 лет независимости Украины", которой они были награждены в 2016 году.

 
 
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Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со своими предшественниками - Леонидом Кравчуком (президент Украины в 1991-1994 годах), Леонидом Кучмой (президент в...
 
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