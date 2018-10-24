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США продлили приостановку санкций против белорусских предприятий. Комментарий МИД Беларуси

25.10.2018 15:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. США продлили приостановку санкций против белорусских предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

США продлили приостановку санкций против белорусских предприятий. Комментарий МИД Беларуси

Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Беларуси. Речь идет о 9 отечественных производителях. Например, таких как «Белнефтехим», «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк-Стекловолокно».

США продлили приостановку санкций против белорусских предприятий. Комментарий МИД Беларуси

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси:
Данный шаг администрации действующего президента США Дональда Трампа будет способствовать активизации наших торгово-экономических отношений с США. Более того, это очень важно для бизнеса, потому что теперь белорусские и американские бизнесмены будут более уверено строить долгосрочные планы своего делового сотрудничества.

США продлили приостановку санкций против белорусских предприятий. Комментарий МИД Беларуси

Принятое решение будет действовать в течение года. В МИДе также подчеркнули, Беларусь будет продолжать взаимодействовать с США, что может привести к отмене американских санкций.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. США продлили приостановку санкций против белорусских предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Эту информацию подтвердили в...
 
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