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14 случаев: смотритель кладбища в Заславле брал деньги за бесплатную услугу

25.10.2018 15:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Заславле смотритель кладбища выделял участки для захоронения за деньги, хотя по законам Беларуси это бесплатная услуга.  

Как сообщает УСК по Минской области, подобной деятельностью 43-летний местный житель занимался с 2016 по 2017 годы. Например, в ноябре 2016 года он принял у пенсионерки 60 рублей за выделение участка для захоронения её супруга и последующего подзахоронения ее самой на том же кладбище.  

В январе прошлого года злоумышленник не сказал другому человеку, который хотел похоронить родственника, что участок предоставляется бесплатно, и взял у него 130 рублей. Помимо этих двух примеров, есть информация об ещё 12 аналогичных случаях.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое повторно». Мужчина содержится под стражей.  

Допрашиваются потерпевшие, свидетели и другие люди. Выясняется точный размер причинённого ущерба. Ищется подлежащее аресту имущество.  

Осенью 2018 года стало известно, что две сестры продавали проездные билеты мимо кассы.  

За три года подобной деятельности они причинили ущерб более чем на 57 тысяч рублей – здесь подробности.  

 
 
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Новости Беларуси. В Заславле смотритель кладбища выделял участки для захоронения за деньги, хотя по законам Беларуси это бесплатная услуга.  
 
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