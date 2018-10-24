|
14 случаев: смотритель кладбища в Заславле брал деньги за бесплатную услугу
Новости Беларуси. В Заславле смотритель кладбища выделял участки для захоронения за деньги, хотя по законам Беларуси это бесплатная услуга.
Как
В январе прошлого года злоумышленник не сказал другому человеку, который хотел похоронить родственника, что участок предоставляется бесплатно, и взял у него 130 рублей. Помимо этих двух примеров, есть информация об ещё 12 аналогичных случаях.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое повторно». Мужчина содержится под стражей.
Допрашиваются потерпевшие, свидетели и другие люди. Выясняется точный размер причинённого ущерба. Ищется подлежащее аресту имущество.
Осенью 2018 года стало известно, что две сестры продавали проездные билеты мимо кассы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Заславле смотритель кладбища выделял участки для захоронения за деньги, хотя по законам Беларуси это бесплатная услуга.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)