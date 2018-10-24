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Первые итоги Форума регионов Беларуси и Украины: подписаны контракты на сумму в 15 млн долларов

25.10.2018 14:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. И уже появились первые итоги Форума. Контракты на сумму в 15 миллионов долларов подписаны по результатам заседания белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества бизнес-кругами двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые итоги Форума регионов Беларуси и Украины: подписаны контракты на сумму в 15 млн долларов

Основа портфеля – поставки белорусских товаров в Украину: текстиль, удобрения, продукция машиностроения. К последнему, особое внимание.

В Гомеле Александр Лукашенко и Пётр Порошенко проведут встречу в формате «один на один»

Именно кооперация в промышленности должна дать существенный прирост товарооборота уже в ближайшей перспективе.

Первые итоги Форума регионов Беларуси и Украины: подписаны контракты на сумму в 15 млн долларов

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Это очень важная тема, интересная. Что называется использовать потенциал двух стран для общих целей. Беларусь может предложить продвижение совместной продукции на рынок Евразийского экономического союза.

Акцент на многовекторность сотрудничества. В Гомеле проходит встреча бизнес-кругов Украины и Беларуси

Деловые переговоры продолжаются. Главной площадкой для бизнес-контактов выступает выставка участников Форума: свои павильоны оформили более 160 предприятий со всех уголков Беларуси и 17 регионов Украины.

Первые итоги Форума регионов Беларуси и Украины: подписаны контракты на сумму в 15 млн долларов

Первые итоги Форума регионов Беларуси и Украины: подписаны контракты на сумму в 15 млн долларов

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. И уже появились первые итоги Форума. Контракты на сумму в 15 миллионов долларов подписаны по результатам заседания белорусско-украинского...
 
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