Светлана Лобода рассказала о своем состоянии после операции

Во вторник вечером Светлана Лобода потеряла сознание на репетиции, ее срочно госпитализировали . Позже певица перенесла операцию. Сегодня в Instagram Лобода рассказала о произошедшем.



Фото: www.instagram.com/lobodaofficial

Вчера вечером стало известно, что певица перенесла операцию по удалению камня из почки.

— Беда всегда приходит неожиданно и меняет все. Маленький камушек стал краеугольным, мне потребовалась срочная операция. Врачи дали три минуты для принятия решения. У меня не было выбора… Вчера меня прооперировали. Я понемногу прихожу в себя. Пока сложно поверить в происходящее. Но я — фаталист, а значит, все происходит так, как должно быть, — написала в соцсети певица.

Светлана сообщила, что ее концерты в Москве, которые должны были состояться 25, 26 и 28 октября, переносятся на январь. Концерт в Минске 8 декабря, предположительно, состоится без переносов.

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