ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Светлана Лобода рассказала о своем состоянии после операции

25.10.2018 16:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Во вторник вечером Светлана Лобода потеряла сознание на репетиции, ее срочно госпитализировали. Позже певица перенесла операцию. Сегодня в Instagram Лобода рассказала о произошедшем.


Фото: www.instagram.com/lobodaofficial

Вчера вечером стало известно, что певица перенесла операцию по удалению камня из почки.

— Беда всегда приходит неожиданно и меняет все. Маленький камушек стал краеугольным, мне потребовалась срочная операция. Врачи дали три минуты для принятия решения. У меня не было выбора… Вчера меня прооперировали. Я понемногу прихожу в себя. Пока сложно поверить в происходящее. Но я — фаталист, а значит, все происходит так, как должно быть, — написала в соцсети певица.

Светлана сообщила, что ее концерты в Москве, которые должны были состояться 25, 26 и 28 октября, переносятся на январь. Концерт в Минске 8 декабря, предположительно, состоится без переносов.

Концерт Светланы Лободы в Минске. КУПИТЬ БИЛЕТ

Читайте также
«Просмотры накрутил я». Подростки показали свои любимые клипы
Все крупные концерты в Минске: Ленинград, Баста, ЛСП и другие

***

20 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт Егора Крида, который состоится во Дворце спорта 3 ноября. Счастливчику билеты достанутся бесплатно. Победитель будет объявлен 26 октября.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник вечером Светлана Лобода потеряла сознание на репетиции, ее срочно госпитализировали. Позже певица перенесла операцию. Сегодня в Instagram Лобода рассказала...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лебедева восхитило беларуское приложение для женщин Flo
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика