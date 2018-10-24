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На Кобрищине пройдёт цикл мероприятий в рамках областной профилактической акции «Полезные каникулы».

25.10.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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Полезные каникулы!

Задачами акции является обеспечение максимального охвата внеурочной занятостью несовершеннолетних, в том числе состоящих на различного вида учетах, профилактика вредных привычек, предупреждение противоправного поведения, формирование здорового образа жизни, развитие творческих способностей и интересов детей, контроль за времяпровождением подучетной категории несовершеннолетних.

В ходе акции будут проводиться проверки по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в ИДН. Особое внимание будет уделяться лицам, осужденным за совершение преступлений либо подозреваемым в совершении уголовно-наказуемых деяний с изучением занятости указанной категории подростков и принятием, в случае необходимости, дополнительных совместных мер по их вовлечению в организованные формы труда и отдыха. Ежедневно в вечернее время будут отрабатываться общественные места, места массового пребывания несовершеннолетних с целью выявления и своевременного пресечения противоправных действий со стороны подростков, а также взрослых лиц, вовлекающих их в антиобщественное поведение. С целью недопущения и своевременного пресечения фактов реализации алкогольных и слабоалкогольных напитков и пива несовершеннолетним будет проводиться мониторинг организации работы объектов торговли. Для несовершеннолетних, состоящих на учете в ИДН, а также признанных находящимися в социально опасном положении или нуждающимися в государственной защите, проживающих в многодетных, малообеспеченных семьях, будет организовано посещение учреждений спорта, спортивных объектов с предоставлением льготы в размере 50%. Для указанных категорий подростков будут организованы ознакомительные экскурсии, в том числе в детско-юношеские спортивные школы с целью вовлечения несовершеннолетних в занятия спортом. Также будут проведены общепрофилактические мероприятия гражданско-патриотической направленности в виде военно-патриотических игр, посещения мест боевой славы, музейных комплексов и т.д.

Кроме того, будут организованы турниры по настольному теннису, футболу, а также просмотр кинофильма в КУКП «Кобринская районная киновидеосеть» на безвозмездной основе.

Ольга РУДОВИЧ, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Кобринского райисполкома.

 
 
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На Кобрищине пройдёт цикл мероприятий в рамках областной профилактической акции «Полезные каникулы».
 
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