25 миллионов тонн товаров и более 3,6 миллиона транспортных средств. В Гродненской региональной таможне подвели итоги за 9 месяцев

– По всем основным показателям деятельности таможни наблюдается рост. Товаропоток в зоне ответственности таможни увеличился на 9% по отношению к сравниваемому периоду 2017 года. Через таможенную границу здесь перемещено порядка 25 миллионов тонн товаров, – отметил первый заместитель начальника таможни Иван Телешинский.

За 9 месяцев через пункты пропуска Гродненской региональной таможни проехали более 3 миллионов 654 тысяч транспортных средств. По статистике 2 миллиона 240 тысяч из них, – легковые автомобили, более 850 тысяч – грузовые, порядка 65 тысяч – автобусы и 495 тысяч – железнодорожные вагоны. По отношению к прошлому году рост составил 9,6%.





За данный период сотрудниками таможни пресечены 7,5 тысячи административных и возбуждены 57 уголовных дел.

– В республиканский бюджет от деятельности Гродненской региональной таможни поступило порядка 300 миллионов белорусских рублей, что на 22% больше аналогичного периода 2017 года.

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности таможни составил более 3 милилардов 630 миллионов долларов, что почти на 18 % больше, чем в прошлом году: экспорт — 1 миллиард 856 миллионов долларов , импорт – 1 миллиард 775 миллионов долларов. Сальдо внешнеторгового оборота также сложилось положительное.

– Задачи, поставленные Государственным таможенным комитетом перед таможней, выполнены, – отметил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Александр Богдевич.

На совещании сотрудникам, достигшим лучших результатов в служебной деятельности, вручены государственные награды и награды Государственного таможенного комитета.













По результатам работы за III квартал 2018 года также вручены свидетельства таможенным постам «Котловка», «Брузги», «Ошмянский».