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25 миллионов тонн товаров и более 3,6 миллиона транспортных средств. В Гродненской региональной таможне подвели итоги за 9 месяцев

25.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В совещании приняли участие заместитель председателя Государственного таможенного комитета Александр Богдевич, а также заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь Владимир Арчаков.

 
25 миллионов тонн товаров и более 3,6 миллиона транспортных средств. В Гродненской региональной таможне подвели итоги за 9 месяцев

– По всем основным показателям деятельности таможни наблюдается рост. Товаропоток в зоне ответственности таможни увеличился на 9% по отношению к сравниваемому периоду 2017 года. Через таможенную границу здесь перемещено порядка 25 миллионов тонн товаров, – отметил первый заместитель начальника таможни Иван Телешинский.
 
За 9 месяцев через пункты пропуска Гродненской региональной таможни проехали более 3 миллионов 654 тысяч транспортных средств. По статистике 2 миллиона 240 тысяч из них, – легковые автомобили, более 850 тысяч –  грузовые, порядка 65 тысяч –  автобусы и 495 тысяч –  железнодорожные вагоны. По отношению к прошлому году рост составил 9,6%.
 
25 миллионов тонн товаров и более 3,6 миллиона транспортных средств. В Гродненской региональной таможне подвели итоги за 9 месяцев
 
За данный период сотрудниками таможни пресечены 7,5 тысячи административных и возбуждены 57 уголовных дел. 
 
– В республиканский бюджет от деятельности Гродненской региональной таможни поступило порядка 300 миллионов  белорусских рублей, что на 22% больше аналогичного периода 2017 года. 
 
Внешнеторговый оборот в регионе деятельности таможни составил более 3 милилардов 630 миллионов долларов, что почти на 18 % больше, чем в прошлом году: экспорт — 1 миллиард 856 миллионов долларов , импорт – 1 миллиард 775 миллионов долларов. Сальдо внешнеторгового оборота также сложилось положительное. 
 
– Задачи, поставленные Государственным таможенным комитетом перед таможней, выполнены, – отметил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Александр Богдевич. 
 
На совещании сотрудникам, достигшим лучших результатов в служебной деятельности, вручены государственные награды и награды Государственного таможенного комитета.
 
25 миллионов тонн товаров и более 3,6 миллиона транспортных средств. В Гродненской региональной таможне подвели итоги за 9 месяцев
25 миллионов тонн товаров и более 3,6 миллиона транспортных средств. В Гродненской региональной таможне подвели итоги за 9 месяцев
25 миллионов тонн товаров и более 3,6 миллиона транспортных средств. В Гродненской региональной таможне подвели итоги за 9 месяцев
 
По результатам работы за III квартал 2018 года также вручены свидетельства таможенным постам «Котловка», «Брузги», «Ошмянский».
 
Фото grt.customs.gov.by
http://grodnonews.by/
 
 
 
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В совещании приняли участие заместитель председателя Государственного таможенного комитета Александр Богдевич, а также заместитель Государственного секретаря...
 
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