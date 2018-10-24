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Актив «Белой Руси» Вороновщины поздравил мам

25.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Двое маленьких жителей появились на свет в период проходившей с 7 по 14 октября Недели матери. После выписки из роддома женщин с пополнением  поздравили члены совета районной организации «Белая Русь».

Актив «Белой Руси» Вороновщины поздравил мам

В молодой семье Игоря и Алеси Мамчиц родился первенец Матвей. Это стало еще одним радостным событием в их совместной жизни. Летом они переехали в однокомнатную квартиру в Вороновку, а на днях в нее заселился и новый член семьи. Пока сынишка спал в детской кроватке, мама Алеся принимала поздравления, цветы и подарок от гостей.


Актив «Белой Руси» Вороновщины поздравил мам

С рождением мальчика семья Анны и Александра Антухевичей из Радуни стала многодетной. У папы с мамой появился долгожданный сын, а у Леры и Вики — младший братишка. А пока малыш подрастает, девочки станут для мамы первыми помощницами дома. 

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора и Натальи МЕТЕЛИЦЫ.

 
 
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Двое маленьких жителей появились на свет в период проходившей с 7 по 14 октября Недели матери. После выписки из роддома женщин с пополнением  поздравили члены...
 
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