Актив «Белой Руси» Вороновщины поздравил мам

Двое маленьких жителей появились на свет в период проходившей с 7 по 14 октября Недели матери. После выписки из роддома женщин с пополнением поздравили члены совета районной организации «Белая Русь».





В молодой семье Игоря и Алеси Мамчиц родился первенец Матвей. Это стало еще одним радостным событием в их совместной жизни. Летом они переехали в однокомнатную квартиру в Вороновку, а на днях в нее заселился и новый член семьи. Пока сынишка спал в детской кроватке, мама Алеся принимала поздравления, цветы и подарок от гостей.







С рождением мальчика семья Анны и Александра Антухевичей из Радуни стала многодетной. У папы с мамой появился долгожданный сын, а у Леры и Вики — младший братишка. А пока малыш подрастает, девочки станут для мамы первыми помощницами дома.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора и Натальи МЕТЕЛИЦЫ.