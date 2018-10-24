День охраны труда на Лоевщине

Вопросы охраны труда должны находиться на контроле у каждого руководителя предприятия, организации, ведомства, ведь от исполнения требований инструкций зависит не только дисциплина на производстве, но и здоровье людей, а порой и жизнь. Фраза о том, что каждая инструкция пишется кровью, не придумана для красного словца — это реальность жизни.

Открывая районный День охраны труда на базе ГЛХУ «Лоевский лесхоз», заместитель председателя райисполкома Игорь Мельник призвал присутствующих (главных инженеров, специалистов по ОТ, председателей профкомов) не просто внимательно слушать информацию, подготовленную выступающими, но и активно включаться в обсуждение, уточнять непонятные моменты, фиксировать важные рекомендации.

Об охране труда и состоянии производственного травматизма в организациях Гомельской области за девять месяцев рассказал главный государственный инспектор труда Речицкого межрайонного отдела Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда Константин Шамолов. Он не только привёл статистические данные, но и подробно проанализировал несчастные случаи, произошедшие в Лоевском районе, обратил внимание присутствующих на нововведения в законодательстве.

Помощник врача гигиениста Лоевского райЦГЭ Людмила Примак, подчеркнув важность своевременного медицинского обследования, озвучила сведения прохождения медосмотра работниками всех трудовых коллективов. Особенно низкий процент посещения медучреждений среди сельчан. Людмила Петровна напомнила, что по результатам обследования ответственному специалисту предприятия или организации необходимо взять в ЦРБ акт о прохождении медосмотра и его копию направить в центр гигиены и эпидемиологии.

Игорь Николаевич нацелил присутствующих на исправление ситуации в установленные сроки, т.е. до 1 ноября. Понятно, что в горячую пору любая пара рук важна, но всё же состояние здоровья людей важнее, а значит, надо находить выход или замену в каждом конкретном случае.

Об обеспечении электробезопасности производственных объектов, нарядах-допусках, электрозащитных средствах, нанесении условных значков и обозначений на щитки и правилах поведения вблизи высоковольтных линий рассказал инспектор энергонадзора Юрий Хозеев.

О необходимости обеспечения пожарной безопасности в осенне-зимний период и запрете разведения костров на территориях предприятий и организаций напомнил собравшимся инспектор РОЧС Роман Анисовец. Он также ответил на вопросы, касающиеся правомочности обучения пожарно-техническому минимуму, правильности заполнения документации.

Вопросы организации общественного контроля подробно разъяснил председатель районного объединения организаций профсоюзов ФПБ Сергей Демиденко. Отвечая на вопросы присутствующих, он на примерах продемонстрировал, на кого из работников можно возложить общественную нагрузку, как заинтересовать людей, чтобы совместная деятельность была не фиктивной, а результативной, как заполнять журналы инструктажей и т.д.

Подводя итог сказанному, заместитель главы района Игорь Мельник и начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Виктор Козуля были едины во мнении: нельзя проходить мимо недостатков, которые могут привести к трагедии. Трагические случаи всегда происходят именно потому, что сами работники забывают о безопасности либо руководство не позаботилось об обеспечении необходимых условий труда. Это не должно быть нормой.

Людмила Александрова «ЛК».

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