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Сигареты, кофе, чай и колбаса. Житель Березовки ночью обокрал торговую точку

25.10.2018 — Разное | Lida.Info  
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Сигареты, кофе, чай и колбаса. Житель Березовки ночью обокрал торговую точку

Житель города Березовка Лидского района подозревается в совершении кражи. На днях около двух часов ночи он находился у одной из торговых точек данного города, и решил обокрасть ее.

Подозреваемый сорвал навесной замок и вынес из торгового павильона различные товарно-материальные ценности: сигареты, кофе, чай, колбасу.

Через несколько часов о совершенном преступлении поступило сообщение в правоохранительные органы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось выйти на след нечистого на руку гражданина, часть похищенного изъята. Подозреваемый задержан, уголовное дело возбуждено по части первой статьи 205 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Кража», сообщает УВД Гродненского облисполкома.

 
 
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Житель города Березовка Лидского района подозревается в совершении кражи. На днях около двух часов ночи он находился у одной из торговых точек данного города, и...
 
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