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В Минске задержали сбытчиков психотропов. Лида была в списке городов для распространения опасного вещества

25.10.2018 — Разное | Lida.Info  
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В Минске задержали сбытчиков психотропов. Лида была в списке городов для распространения опасного вещества

Оперативники Минщины пресекли распространение психотропа альфа-ПВП, изъята крупная партия особо опасного вещества.

Сбытчиками оказались двое жителей Брестской области, которые после службы в армии перебрались в Минск. Через интернет они получали информацию о закладках крупных партий психотропа, который затем фасовали и раскладывали в тайники для клиентов.

По информации УВД Миноблисполкома, территория распространения наркотика включала несколько областей страны. Обнаружено более десятка тайников на территориях Минской и Гомельской областей. В список городов для реализации попала также Лида (Гродненская область), но туда реализаторы психотропа доехать не успели.

Криминальный дуэт был задержан по месту жительства в Минске. В общей сложности в ходе проведения операции обнаружено и изъято около 300 граммов альфа-ПВП и гашиш. Обнаружено более десятка тайников с наркотиком, который не успел попасть в руки потребителям. Возбуждено уголовное дело, пишет газета «СБ-Беларусь сегодня».

 
Теги: Минск
 
 
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Оперативники Минщины пресекли распространение психотропа альфа-ПВП, изъята крупная партия особо опасного вещества. Сбытчиками оказались двое жителей Брестской...
 
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