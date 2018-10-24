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В районе активно проходят профилактические мероприятия против гриппа

25.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В районе активно проходят профилактические мероприятия против гриппа

В Беларуси проводится массовая вакцинация населения против гриппа.

Свислоччина также активно поддержала прививочную кампанию. Как всегда, в первых рядах работники здравоохранения, представители районного центра гигиены и эпидемиологии, райисполкома, РУП ЖКХ и других организаций.

В районе активно проходят профилактические мероприятия против гриппа

Сегодня с утра бригада медицинских работников во главе с врачом-иммунологом УЗ «Свислочская ЦРБ» Людмилой Калач побывала в ГУ «Свислочский райЦГЭ». Молодая руководитель Елена Дорофей была в числе желающих привиться от гриппа. В общей сложности в райЦГЭ вакциной российского производства «Гриппол плюс» привилось около 50% работников. Отдельные изъявили желание приобрести вакцину иностранного производителя (Франция) «Ваксигрипп».

В районе активно проходят профилактические мероприятия против гриппа

 

В районе активно проходят профилактические мероприятия против гриппа

 

В районе активно проходят профилактические мероприятия против гриппа

 

В районе активно проходят профилактические мероприятия против гриппа

 

В районе активно проходят профилактические мероприятия против гриппа

 

По данным райЦГЭ, на 25 октября в районе от гриппа привито 1 839 взрослых и 213 детей.

 

Елена КЕДИК.

Фото автора.

 
 
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В Беларуси проводится массовая вакцинация населения против гриппа.
 
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