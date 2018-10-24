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Авторы песен «Смешариков» приедут в Минск на фестиваль сказки

25.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Авторы песен «Смешариков» приедут в Минск на фестиваль сказки
Авторы песен «Смешариков» приедут в Минск на театральный фестиваль для всей семьи «Казачны джэм», который пройдет 17-18 ноября, сообщили БЕЛТА организаторы.

Во время форума покажут 12 представлений: спектакли и театрализованные концертные программы коллективов из Беларуси и России, пройдут мастер-классы. В этом году сделан акцент на разноплановой театральной программе, поэтому будут спектакли кукольные, теневые, кукольно-технические и даже интерактивные. Концертное направление также занимает особое место. Приедут творческие коллективы, которые работают с детьми в музыкальном жанре. Среди них минский ансамбль «Пуговицы», а также авторы песен и музыки известных мультфильмов «Смешарики» и «Летающие звери» Марина Ланда и Сергей Васильев, которые будут петь и рассказывать, как у них рождаются сюжеты и герои.

В форуме примут участие минские коллективы бэби-театр «Бусы», проект «Казачкі бай!», театр «Картонка», теневой театр «Светильник», экспериментальный театр «Напротив» из Бреста, «Луковый театр» из Солигорска, которые покажут свои премьерные постановки. Среди зарубежных гостей будут театр «СНАРК», небольшой театр Руслана Вольфсона из Москвы и театр теней «Сказки на подушках» из Севастополя.

Традиционно для зрителей будут организованы творческие мастерские, в этом году посвященные домашнему театру. Под руководством артистов, художников и режиссеров дети с родителями смогут сделать куклы своими руками и придумать для них истории.

Фестиваль «Казачны джэм» впервые прошел в 2015 году и собрал на одной площадке камерные творческие коллективы из Беларуси, Польши и Чехии. Он знакомит минскую публику с различными театральными коллективами, явлением бэби-театра, а также книжными инициативами.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Авторы песен «Смешариков» приедут в Минск на театральный фестиваль для всей семьи «Казачны джэм», который пройдет 17-18 ноября, сообщили БЕЛТА...
 
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