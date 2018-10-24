Минтруда просит Беларусбанк отменить комиссию за прием некоторых платежей наличными

Минтруда обратилось в Беларусбанк с просьбой рассмотреть возможность освободить от уплаты комиссии за прием платежей наличными за некоторые соцуслуги. Об этом сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Александр Румак во время онлайн-конференции на сайте ведомства. Напомним, с 1 октября банк ввел комиссию в 1 рубль за каждый платеж наличными в кассах.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Самая незащищенная категория населения (пожилые люди), которые предпочитают по-прежнему наличные, вынуждены нести дополнительные расходы. Рассматривается ли вопрос о внесении данного вида услуг (соцуслуг. — Прим. ред.) в перечень освобожденных от комиссионного сбора? С той же проблемой сталкиваются и социальные работники, которые оказывают услугу оплаты за социальные обслуживание и идут в банк с наличными, — поинтересовались во время онлайн-конференции у представителей Минтруда.

— Для решения данного вопроса министерством направлено письмо в ОАО «АСБ Беларусбанк» с просьбой рассмотреть возможность освобождения от уплаты комиссии за прием платежей от оказания социальных услуг для зачисления в территориальные центры социального обслуживания населения, — уточнил Александр Румак.

Напомним, комиссия в 1 рубль взимается за каждый платеж в кассе банка как наличными средствами, так и с помощью банковской карточки. К примеру, если нужно «забросить» деньги на два разных номера телефона, то нужно будет заплатить комиссию в 2 рубля.

Без комиссии по-прежнему можно оплатить в кассе банка коммунальные услуги и городской телефон. Нововведение не затронет ветеранов Великой Отечественной войны.

Не нужно платить комиссию также при уплате сборов в госбюджет — налогов, сборов, пошлин, штрафов. Бесплатно можно перечислить деньги через кассу банка в пользу общественных объединений, на благотворительные счета, а также взносы страховыми агентами. 1 рубль не потребуется вносить также за платежи в пользу банка. К примеру, за погашение кредита.