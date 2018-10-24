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В Помпеях нашли скелеты людей, которые пытались спрятаться от извержения Везувия
Археологи
Скорее всего, это останки двух женщин и трех детей, которые пытались укрыться от извержения вулкана в доме. Специалисты полагают, что они погибли из-за обрушения крыши или под жаром пирокластических потоков.
Скелеты не были тронуты мародерами, которые раньше активно грабили развалины в поисках драгоценностей.
Множество человеческих останков нашли в Помпеях в XIX веке во время масштабных раскопок. Правда, тогдашние находки
Напомним, катастрофическое извержение вулкана Везувий произошло в 79 году нашей эры и погребло под слоем вулканического пепла итальянские города Помпеи, Геркуланум и Стабии. Раскопки в Помпеях идут уже более 150 лет, очередной этап в районе Regio V начался в конце марта 2018 года.
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Скелеты не были тронуты мародерами, которые раньше активно грабили развалины в поисках драгоценностей.
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