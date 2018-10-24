Минский таксист присвоил часы китайца за 10 тыс рублей

В день пропажи часов гражданин КНР воспользовался услугами такси. По завершении поездки мужчина обнаружил пропажу. На следующий день он обратился к водителю, но тот сказал, что часов не находил.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОУР Центрального РУВД Минска установили, что 42-летний водитель службы такси присвоил часы. Милиции мужчина пояснил, что нашел их на заднем сидении автомобиля спустя несколько дней после того, как к нему обратился китаец, сообщила официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена СВИРИДОВА.