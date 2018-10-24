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Минский таксист присвоил часы китайца за 10 тыс рублей

25.10.2018 16:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Минский таксист присвоил часы китайца за 10 тыс рублей
ГУВД Мингорисполкома

В день пропажи часов гражданин КНР воспользовался услугами такси. По завершении поездки мужчина обнаружил пропажу. На следующий день он обратился к водителю, но тот сказал, что часов не находил.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОУР Центрального РУВД Минска установили, что 42-летний водитель службы такси присвоил часы. Милиции мужчина пояснил, что нашел их на заднем сидении автомобиля спустя несколько дней после того, как к нему обратился китаец, сообщила официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена СВИРИДОВА.   

В отношении 42-летнего водителя такси возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 205 («Кража») УК Республики Беларусь. Ему грозит лишение свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

Минский таксист присвоил часы китайца за 10 тыс рублей
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Теги: Минск
 
 
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Милиции мужчина рассказал, что нашел часы на заднем сидении своего автомобиля.
 
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