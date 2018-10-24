В Беларуси снижается уровень женской безработицы — Минтруда

В Беларуси наметилась тенденция к снижению уровня безработицы среди женщин, что является одним из достижений в сфере гендерного равенства в стране. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сегодня на сессии Международного форума женщин-лидеров в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.





Ирина Костевич привела немало цифр, демонстрирующих развитие лидерского потенциала женщин и их продвижение на управленческие позиции: их высокий процент среди госслужащих, на руководящих должностях, в Национальном собрании. Высока доля тех, кто имеет высшее образование. «В нашей стране действует уже пятый Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства. Среди конкретных достижений последних лет можно выделить, в частности, снижение уровня зарегистрированной женской безработицы. Он снизился с 0,9% в 2009 году до 0,4% в 2017-м. На протяжении последних шести лет этот показатель у женщин ниже, чем уровень мужской безработицы», — отметила Ирина Костевич.

Данные выборочного обследования домашних хозяйств подтверждают эту тенденцию. В мае 2018 года уровень женской безработицы (по методологии Международной организации труда) составил 3,5% (мужчин — 5,8%). «Важнейшим механизмом в вопросах развития женского предпринимательства является выделение безвозмездных субсидий. Доля женщин в общем количестве безработных, получивших субсидию на организацию собственного дела, увеличивается и сегодня составляет почти 43%», — добавила министр.

Среди других достижений она отметила сокращение списка тяжелых работ и работ с вредными, опасными условиями труда; некоторые нормы, включенные в проект обновленного Трудового кодекса (отцовский отпуск, глава «Дистанционная занятость»); созданную систему оказания помощи пострадавшим от домашнего насилия и др.

«Вместе с тем самой актуальной сегодня является задача по расширению экономических возможностей женщин пропорционально их высокому образовательному статусу. Все еще значителен разрыв в заработной плате мужчин и женщин — в 2017 году 25%. В то время как в странах европейского региона он составляет около 16%. Необходимо также развитие женского и семейного предпринимательства. Этому будет содействовать принятая в октябре правительством Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года. Мы продолжим работу по совершенствованию механизмов реинтеграции на рынке труда. Уже сейчас женщины во время ухода за ребенком в возрасте до 3 лет имеют возможность бесплатно пройти профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации», — сказала Ирина Костевич.

Также среди важнейших задач — снижение «двойной занятости» женщин в пользу развития их личностного потенциала; сокращение гендерного разрыва в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин; развитие механизмов обеспечения гендерного равенства — внедрение гендерного бюджетирования и гендерной экспертизы законодательства. «Учет гендерного фактора при формировании бюджетов является одним из индикаторов 5-й Цели устойчивого развития. Мы пока находимся в процессе изучения этого вопроса. Для внедрения гендерной экспертизы на уровне разработки законопроектов требуется методология и обученные кадры. И мы ожидаем поддержку в виде международной экспертизы со стороны наших партнеров — агентств ООН. Я думаю, большинство этих вопросов актуальны для стран участников нашего форума. Так что он является прекрасной площадкой для выработки согласованных подходов, а также позиционирует нашу страну как надежного международного партнера, открытого для инноваций и готового к расширению партнерских связей», — заключила министр.

Международный форум женщин-лидеров проходит в Минске 25-26 октября. Его организаторами выступают Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ совместно с Министерством труда и социальной защиты в партнерстве с Белорусским государственным университетом, общественным объединением «Белорусский союз женщин», агентствами ООН, Евросоюзом. Мероприятие является компонентом «Содействие женскому лидерству и участию женщин в политической и общественной жизни», который предусмотрен Соглашением между правительством Беларуси и Европейским союзом о финансировании Инструмента технического сотрудничества. Это уже второе мероприятие такого рода, проведенное в республике. Первый международный форум женщин-лидеров состоялся в июне 2016 года.

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