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На минской фабрике «Галантэя» рабочая погибла в свой день рождения

25.10.2018 16:47 — Разное | Партизан  
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На минувшей неделе на предприятии, которое специализируется на производстве сумок и изделий мелкой кожгалантереи, произошел несчастный случай.

По предварительной информации, рабочая «Галантэи» осталась в цехе после работы, чтобы отметить с коллегами своё 65-летие. На одной из лестниц она то ли перегнулась через перила, то ли поскользнулась — и упала вниз.

На самом предприятии факт происшествия подтверждают, но не комментируют.

СК сообщает, что проводит проверку, пишет "Наша Нива".

 
 
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На минувшей неделе на предприятии, которое специализируется на производстве сумок и изделий мелкой кожгалантереи, произошел несчастный случай.
 
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