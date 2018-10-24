На минской фабрике «Галантэя» рабочая погибла в свой день рождения





На самом предприятии факт происшествия подтверждают, но не комментируют.

"Наша Нива" . СК сообщает, что проводит проверку, пишет

По предварительной информации, рабочая «Галантэи» осталась в цехе после работы, чтобы отметить с коллегами своё 65-летие. На одной из лестниц она то ли перегнулась через перила, то ли поскользнулась — и упала вниз.