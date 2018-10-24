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На минской фабрике «Галантэя» рабочая погибла в свой день рождения
На минувшей неделе на предприятии, которое специализируется на производстве сумок и изделий мелкой кожгалантереи, произошел несчастный случай.
По предварительной информации, рабочая «Галантэи» осталась в цехе после работы, чтобы отметить с коллегами своё 65-летие. На одной из лестниц она то ли перегнулась через перила, то ли поскользнулась — и упала вниз.
На самом предприятии факт происшествия подтверждают, но не комментируют.
СК сообщает, что проводит проверку, пишет
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На минувшей неделе на предприятии, которое специализируется на производстве сумок и изделий мелкой кожгалантереи, произошел несчастный случай.
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