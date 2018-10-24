Владелец «Пятого элемента» выкупил дом Короткевича в Орше, чтобы передать его музею

В рейтинге самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси он занимает 133-е место. В лучшие годы Балабин входил в топ-30 бизнесменов.

Балабин — уроженец Орши, учился в оршанской СШ №7, затем окончил Минское суворовское военное училище и поступил в Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище.

«Да, действительно, принял решение о покупке, так как считаю, что поддержание проектов в области культуры — обязанность каждого белорусского бизнесмена. 2018 год в Беларуси — год малой родины. Орша — город, где родился и прошло мое детство, это дорогое для меня место. Рад поучаствовать в проекте, который популяризирует мой город и замечательных, талантливых земляков», — рассказал Андрей Балабин.

Позже это подтвердил и сам Балабин.

Балабин — заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола. Фото: Александр Корсаков, Tut.by





До недавнего времени дом, где Владимир Короткевич написал повесть «Дикая охота короля Стаха», где гостили Буравкин и Бородулин, принадлежал семье племянницы писателя. В доме в последнее время жил ее муж Юрий Барабаш, после его смерти дом перешел дочери, но она живет в Одессе и выставила дом на продажу за 33.832 рубля.





Однако Балабину удалось купить дом по цене более чем в три раза меньшей. Стоимость сделки — около 10.800 рублей.