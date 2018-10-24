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Владелец «Пятого элемента» выкупил дом Короткевича в Орше, чтобы передать его музею
Дом Владимира Короткевича в Орше, который родственники писателя выставили на продажу летом 2018 года, наконец обрел нового владельца.
Как стало известно
Фото: Анжелика Василевская, Tut.by.
Информацию подтвердил бывший заместитель председателя Оршанского райисполкома по идеологии Олег Смирновский, который выступал доверенным лицом бизнесмена при оформлении сделки.
Позже это подтвердил и сам Балабин.
«Да, действительно, принял решение о покупке, так как считаю, что поддержание проектов в области культуры — обязанность каждого белорусского бизнесмена. 2018 год в Беларуси — год малой родины. Орша — город, где родился и прошло мое детство, это дорогое для меня место. Рад поучаствовать в проекте, который популяризирует мой город и замечательных, талантливых земляков», — рассказал Андрей Балабин.
Он намерен реконструировать дом, вернуть ему исторический облик.
«Моя цель — передать обновленный дом-музей родному городу. Плановый срок — 26 ноября 2020 года к 90-летия со дня рождения писателя», — уточнил бизнесмен.
Балабин — уроженец Орши, учился в оршанской СШ №7, затем окончил Минское суворовское военное училище и поступил в Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище.
В рейтинге самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси он занимает 133-е место. В лучшие годы Балабин входил в топ-30 бизнесменов.
Балабин — заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола. Фото: Александр Корсаков, Tut.by
До недавнего времени дом, где Владимир Короткевич написал повесть «Дикая охота короля Стаха», где гостили Буравкин и Бородулин, принадлежал семье племянницы писателя. В доме в последнее время жил ее муж Юрий Барабаш, после его смерти дом перешел дочери, но она живет в Одессе и выставила дом на продажу за 33.832 рубля.
Однако Балабину удалось купить дом по цене более чем в три раза меньшей. Стоимость сделки — около 10.800 рублей.
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Дом Владимира Короткевича в Орше, который родственники писателя выставили на продажу летом 2018 года, наконец обрел нового владельца.
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