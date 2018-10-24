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Сегодня в Минске состоится концерт памяти Александра Куллинковича
25 октября в клубе «Prime Hall» состоится большой концерт, посвященный памяти Александра Куллинковича – музыканта, поэта, основателя и лидера культовой белорусской группы «NeuroDubel», передает
Концерт-постскриптумом устраивают друзья и коллеги Куллинковича. В программе более тридцати песен «Neuro Dubel». В концерте примут участие Лявон Вольский, Олег Хоменко, Юрий Стыльский, Игорь Ворошкевич, Владимир Пугач, Дмитрий Войтюшкевич, Александр Помидоров, Александр Солодуха, Алесь Мышкевич, Алесь Лютич, Зоя Схончик, Ангус Торнадо, «Lesley Knife», Денис Тарасенко, «Велосипедистов».
Деньги от продажи билетов (цена Br 35) пойдут на установку памятника Александру Куллинковичу, издание сборника его публицистики и альбома с фотографиями группы.
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25 октября в клубе «Prime Hall» состоится большой концерт, посвященный памяти Александра Куллинковича – музыканта, поэта, основателя и лидера культовой белорусской...
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