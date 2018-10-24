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Варшава не выдала Минску предпринимателя, который убежал от преследования за поддержку оппозиции

25.10.2018 16:10 — Разное | Партизан  
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Окружной суд Варшавы принял решение о запрете экстрадиции беженца Алексея Дрика в Беларусь.



Предпринимателя, который в 2011-2013 годах поддерживал оппозицию, пытался завербовать КГБ. После того, как давление усилилось, Алексей уехал в Польшу, передает "Белсат".

Минск выдвинул против Дрика обвинению в неуплате налогов крупного размера, фальсификации документов и налоговой декларации, генеральная прокуратура Беларуси обратилась к Варшаве с требованием экстрадиции активиста из Польши. Суд должен определить, насколько требование Минска соответствует действительности.

«Наконец рассмотрение дела завершено. Судья окружного суда Варшавы приняла решение о недопустимости моей экстрадиции. Это решение поддержала и прокуратура. Ранее, перед судом Совет по делам беженцев принял решение о предоставлении мне статуса политического беженца», – отметил Алексей Дрик.


Алексей Дрик приехал в Польшу в 2014-м году после преследования со стороны КГБ и попыток его завербовать. Активист говорит, что принимал участие в акциях белорусской оппозиции с 2006 года, занимался также печатью листовок. В 2011-м году молодой человек начал предпринимательскую деятельность – открыл свою типографию, в которой и делал печать оппозиционных материалов.

Алексей Дрик получил необходимые документы, прежние ограничения, наложенные на него судом, сняты. Правда, до сих пор активист находится в базе розыска Интерпола.

«Хочу поблагодарить Движение Солидарности «Разам», Движение «За Свободу!», всех, кто приходил на судебные заседания. Это было очень важно», – говорит Алексей.

Рассмотрение дела Алексея Дрика в Польше длилось фактически 4 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Окружной суд Варшавы принял решение о запрете экстрадиции беженца Алексея Дрика в Беларусь.
 
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