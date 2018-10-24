ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр обороны: отслужившие в армии получат льготы при поступлении в вуз

25.10.2018 16:49 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Сегодня, 25 октября, министр обороны Андрей Равков встретился с представителями госСМИ. Он говорил много и о разном. Так, мы узнали, что в абсолютном большинстве воинских частей преступлений и происшествий нет, а отслужившие «срочники» получат льготы при поступлении в вузы, пишет БелТА.

О льготах

Министерство обороны хочет мотивировать парней проходить срочную военную службу. Есть предложение ввести льготы при поступлении на госслужбу или в вуз тем, кто отслужил. Из льгот для потенциальных студентов − получение жилья в общежитии вне очереди, увеличенная стипендия, уменьшенная стоимость обучения. Также Равков предложил и такое − те, кто прошёл срочную военную службу, смогут бесплатно учиться на подготовительных курсах в вузы. 

«Сегодня мало кто задумывается о том, что мирный труд обеспечен порой совсем незаметной службой юношей, которые несут боевое дежурство, выполняют задачи днём и ночью, в холод и зной на полигонах. Именно благодаря им сегодня никто не решается разговаривать с Беларусью с позиции силы», − сказал министр обороны. 

О преступлениях и нарушениях в воинских частях

Конечно, не прошли «дела Коржича». Андрей Равков заявил: «В более 90% воинских частей преступлений и происшествий нет». Он сказал, что даже единичные случаи гибели солдат − это трагедия. Министр рассказал о 72-м объединённом учебном центре (ОУЦ), где погиб Коржич: «Что же было реально? Злоупотребление властью и ненадлежащее выполнение обязанностей по поддержанию уставного порядка, полная бесконтрольность за личным составом со стороны должностных лиц, прежде всего командира, который сам оказался на скамье подсудимых. Халатное отношение к обязанностям со стороны бывших руководителей школы подготовки младших специалистов и самого учебного центра». Равков сказал, что там было превышение власти в виде грубости, хамства, избиений. И все виновные уже понесли наказание или ждут решение суда. 

Он не считает нарушения системными. В пример приводит 4-ю учебную танковую роту, которая находится на том же этаже казармы, что и рота Коржича. В 4-й роте, по словам Равкова, нет ни одного правонарушения − её проверили СК, прокуратура и комиссия военного ведомства. 

Для борьбы с дедовщиной и другими нарушенями возбуждаются уголовные дела даже по мелким фактам отступления от устава. Равков говорит, что с октября 2017 года МВД опросило больше 18 тысяч военнослужащих, уволенных в запас, их родителей, родственников и так далее. Всех спрашивали о правонарушениях в армии. В итоге получили основания только для одного уголовного дела в отношении командира подразделения и ещё одного − за кражу. 

В 2017 году было возбуждено 36 уголовных дел по статье 443 за нарушений уставных отношений. В этом году − ещё 29. «Что касается гибели личного состава, пусть это самые низкие показатели за четверть века, но даже единичные факты смерти оправдать и объяснить нельзя. Для меня это трагедия. В том числе смерть военнослужащего в 120-й отдельной механизированной бригаде. Из-за нарушений правил обращения с оружием погиб механик-водитель рядовой Дмитрий Удод. Этот трагический случай пытались связать со смертью Александра Коржича. Эти две гибели никак не связаны между собой», − сказал Андрей Равков. 

Об IT-роте

Министр обороны сказал, что «интеллектуальный потенциал Беларуси огромен». В этом плане он отметил айтишников. По словам Равкова, через месяца на базе Военной академии сформируют «роту информационных технологий». Там будут служить те, кто имеют высшее техническое образование по IT-специальности. 

Рота займётся разработкой ОП и различных программ. «При этом молодые люди, которые в соответствии с законодательством призываются на срочную военную службу, смогут максимально совершенствовать свои профессиональные навыки как специалисты в области информационных технологий», − отметил министр обороны.

Фото на фоне заголовка: Виктор Толочко, Sputnik
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 25 октября, министр обороны Андрей Равков встретился с представителями госСМИ. Он говорил много и о разном. Так, мы узнали, что в абсолютном большинстве...
 
Новости дня
Новости разные
 
Авторы песен «Смешариков» приедут в Минск на фестиваль сказки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика