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Министр обороны: отслужившие в армии получат льготы при поступлении в вуз
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Сегодня, 25 октября, министр обороны Андрей Равков встретился с представителями госСМИ. Он говорил много и о разном. Так, мы узнали, что в абсолютном большинстве воинских частей преступлений и происшествий нет, а отслужившие «срочники» получат льготы при поступлении в вузы,
О льготах
Министерство обороны хочет мотивировать парней проходить срочную военную службу. Есть предложение ввести льготы при поступлении на госслужбу или в вуз тем, кто отслужил. Из льгот для потенциальных студентов − получение жилья в общежитии вне очереди, увеличенная стипендия, уменьшенная стоимость обучения. Также Равков предложил и такое − те, кто прошёл срочную военную службу, смогут бесплатно учиться на подготовительных курсах в вузы.
«Сегодня мало кто задумывается о том, что мирный труд обеспечен порой совсем незаметной службой юношей, которые несут боевое дежурство, выполняют задачи днём и ночью, в холод и зной на полигонах. Именно благодаря им сегодня никто не решается разговаривать с Беларусью с позиции силы», − сказал министр обороны.
О преступлениях и нарушениях в воинских частях
Конечно, не прошли «
Он не считает нарушения системными. В пример приводит 4-ю учебную танковую роту, которая находится на том же этаже казармы, что и рота Коржича. В 4-й роте, по словам Равкова, нет ни одного правонарушения − её проверили СК, прокуратура и комиссия военного ведомства.
Для борьбы с дедовщиной и другими нарушенями возбуждаются уголовные дела даже по мелким фактам отступления от устава. Равков говорит, что с октября 2017 года МВД опросило больше 18 тысяч военнослужащих, уволенных в запас, их родителей, родственников и так далее. Всех спрашивали о правонарушениях в армии. В итоге получили основания только для одного уголовного дела в отношении командира подразделения и ещё одного − за кражу.
В 2017 году было возбуждено 36 уголовных дел по статье 443 за нарушений уставных отношений. В этом году − ещё 29. «Что касается гибели личного состава, пусть это самые низкие показатели за четверть века, но даже единичные факты смерти оправдать и объяснить нельзя. Для меня это трагедия. В том числе смерть военнослужащего в 120-й отдельной механизированной бригаде. Из-за нарушений правил обращения с оружием погиб механик-водитель рядовой Дмитрий Удод. Этот трагический случай пытались связать со смертью Александра Коржича. Эти две гибели никак не связаны между собой», − сказал Андрей Равков.
Об IT-роте
Министр обороны
Рота займётся разработкой ОП и различных программ. «При этом молодые люди, которые в соответствии с законодательством призываются на срочную военную службу, смогут максимально совершенствовать свои профессиональные навыки как специалисты в области информационных технологий», − отметил министр обороны.
Фото на фоне заголовка: Виктор Толочко, Sputnik
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Сегодня, 25 октября, министр обороны Андрей Равков встретился с представителями госСМИ. Он говорил много и о разном. Так, мы узнали, что в абсолютном большинстве...
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