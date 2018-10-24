Лебедева восхитило беларуское приложение для женщин Flo

Кажется, дела у приложения для женщин Flo от беларуса Дмитрия Гурского идут совсем хорошо. Вот 11 октября инвесторы оценивают проект в 200 миллионов долларов. А сегодня ещё и дизайнер Артемий Лебедев в своём telegram-канале расхвалил Flo. Он нечасто позволяет себе такие позитивные отзывы − а тут ещё надо учитывать, что Лебедев никак не входит в целевую аудиторию приложения.

Он сразу отметил, что не может в полной мере воспользоваться приложением, но «если бы дедушка был бы бабушкой, то всё было бы иначе». Лебедев считает, что каждой девушке стоит скачать Flo. «Я прям очень переживаю, что у меня нет месячных и я не могу в полной мере насладиться приложкой».



И в конце поста дизайнер отмечает, что это не проплаченная реклама: «Ну а кто подумает, что мне заплатили за рекламу, тот использованный тампакс».