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Лебедева восхитило беларуское приложение для женщин Flo

25.10.2018 15:57 — Разное | KYKY  
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Кажется, дела у приложения для женщин Flo от беларуса Дмитрия Гурского идут совсем хорошо. Вот 11 октября инвесторы оценивают проект в 200 миллионов долларов. А сегодня ещё и дизайнер Артемий Лебедев в своём telegram-канале расхвалил Flo. Он нечасто позволяет себе такие позитивные отзывы − а тут ещё надо учитывать, что Лебедев никак не входит в целевую аудиторию приложения.

Он сразу отметил, что не может в полной мере воспользоваться приложением, но «если бы дедушка был бы бабушкой, то всё было бы иначе». Лебедев считает, что каждой девушке стоит скачать Flo. «Я прям очень переживаю, что у меня нет месячных и я не могу в полной мере насладиться приложкой».

И в конце поста дизайнер отмечает, что это не проплаченная реклама: «Ну а кто подумает, что мне заплатили за рекламу, тот использованный тампакс».

Читайте по теме: «В 90-е все были бедные, но мы были слишком бедные». Восемь цитат из интервью Юрия Гурского

 
 
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Кажется, дела у приложения для женщин Flo от беларуса Дмитрия Гурского идут совсем хорошо. Вот 11 октября инвесторы оценивают проект в 200 миллионов долларов. А сегодня...
 
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