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Лебедева восхитило беларуское приложение для женщин Flo
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Кажется, дела у приложения для женщин Flo от беларуса Дмитрия Гурского идут совсем хорошо. Вот 11 октября инвесторы
Он сразу отметил, что не может в полной мере воспользоваться приложением, но «если бы дедушка был бы бабушкой, то всё было бы иначе». Лебедев считает, что каждой девушке стоит скачать Flo. «Я прям очень переживаю, что у меня нет месячных и я не могу в полной мере насладиться приложкой».
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