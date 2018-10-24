В Беларуси началась подготовка к учениям вооруженных сил СНГ

В Минске состоялось заседание коллегии министерств обороны России и Беларуси. Тема обсуждения – предстоящие совместные учения вооруженных сил СНГ, передает телеканал «МИР 24».

Они пройдут на территории России. Одним из основных направлений станут учения «Щит Союза», которое призвано улучшать взаимодействие вооруженных сил Беларуси и России и подготовить их к совместной работе по обеспечению безопасности Союзного государства.

«Мы не предполагаем каких-либо наступательных действий в отличие от тех, которые начинаются уже завтра у наших коллег. И мы делаем это не в ответ на те учения, которые проходят на Западе, а в ответ на те угрозы, которые на сегодняшний день существуют», – сказал министр обороны России Сергей Шойгу.

На коллегии стороны обсудили ход выполнения программ военной составляющей Союзного государства и подписали ряд документов в сфере сотрудничества, в том числе Соглашение об обмене информацией о перспективных разработках и технологиях.

«Россия является нашим основным партнером в поставках продукции военного назначения, а также ремонте и модернизации вооружения и военной техники», – отметил министр обороны Беларуси Андрей Равков.

Также министры обороны России и Беларуси подписали план мероприятий, приуроченных к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.