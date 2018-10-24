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Инженеры нашли способ ускорить интернет в сотню раз

25.10.2018 16:57 — Разное | Tut.by  
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Ученые из Королевского мельбурнского технологического института (RMIT, Австралия) разработали способ увеличения скорости интернета в сотню раз. Об этом пишет The Guardian.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Источник: Reuters

Традиционная широкополосная волоконно-оптическая связь передает информацию через перенос света. Емкость передачи данных зависит от того, как быстро информация кодируется на одном конце и обрабатывается на другом. Емкость также ограничивается тем, что свет видимого спектра движется только вдоль трубки волоконного кабеля, отражаясь от стенок. Информация передается будто в двумерном пространстве.

Исследователи из RMIT за счет изменения колебаний, формы световых волн и спектра света, не воспринимаемого человеческим глазом, смогли значительно увеличить пропускную способность оптических кабелей.

Согласно их исследованию, световые волны получится скручивать в спираль и таким образом увеличивать уровень орбитального углового момента, делая его трехмерным. В RMIT заявляют, что чем больше скручена спираль, тем больше информации получится передать на повышенных скоростях.

Исследователям также удалось создать миниатюрное принимающее нанофотонное устройство, сопоставимое с сечением трубок оптоволоконного кабеля. Оно «видит» информацию, переносимую скрученным спиральным светом, и декодирует ее. Ранее подобные декодирующие приборы по размерам были сравнимы с обеденными столами.

 
 
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О сроках внедрения разработки пока не сообщается.
 
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