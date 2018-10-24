Tesla получила первую за два года прибыль благодаря росту продаж Model 3

Американский производитель электрокаров озвучил финансовые результаты третьего квартала текущего года — после второго квартала с убытком в 717 миллионов долларов фирма наконец-то впервые за последние два года зафиксировала прибыль!



фото: Tesla

К слову, выйти «в плюс» по итогам третьего квартала Илон Маск, который вскоре покинет пост председателя правления Tesla (поплатившись за ложные сообщения о переходе компании в частные руки), но по-прежнему останется ее генеральным директором, пообещал еще в мае. Тогда, напомним, были оглашены результаты деятельности Tesla за первый квартал .

С июля по сентябрь этого года выручка компании составила 6,8 миллиарда долларов, а прибыль — 312 миллионов долларов. Примечательно, что это всего лишь третий прибыльный квартал в истории фирмы после размещения акций компании на бирже в 2010 году и продуктивного третьего квартала 2016 года.

Львиную долю прибыли Tesla в этот раз принесли продажи седана Model 3, ставящего один рекорд за другим . За отчетный период удалось реализовать 56 065 единиц самой доступной в ряду компании модели, а в середине октября клиенту был доставлен стотысячный экземпляр «тройки». И речь пока идет про американский рынок — прием заказов на Model 3 в Европе и Китае Tesla начнет уже до конца текущего года.