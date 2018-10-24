МТС обеспечил связью 4G все райцентры Брестской области



МТС обеспечил связью 4G все районные центры Брестской области. В этом году в регионе завершилось поэтапное включение LTE: связь четвертого поколения впервые пришла в Ганцевичи, всего за год в области заработало более полусотни дополнительных базовых станций 4G.

Потребление трафика в регионе растет: в этом году, по итогам лета, Брестский район стал самым интернет-активным 4G-регионом. В МТС подсчитали, что в среднем абонент здесь обычно использует около 2 116 Мб в месяц. Развитие сети LTE позволяет удовлетворить растущий спрос на онлайн-услуги и сервисы.

Первая базовая станция 4G МТС в области заработала в декабре 2016-го года в Бресте. В 2017-м мобильная связь четвертого поколения пришла в Барановичи, Пинск, Кобрин, Пружаны и другие районные центры области. В этом году скорости 4G стали доступны в Ганцевичах. Всего в регионе сейчас работают более 230 базовых станций LTE.

LTE в Беларуси компания МТС развивает в партнерстве с инфраструктурным оператором beCloud. Сегодня услуги связи 4G от МТС доступны жителям более 180 населенных пунктов страны. Чтобы абоненты могли ощутить все преимущества LTE, МТС предлагает специальную линейку тарифов «4G» с большими пакетами интернета.

Для новых абонентов МТС, которые выберут тарифы «4G» по 28 февраля 2019 года, предусмотрены скидки на абонплату, также новичкам предоставляется бесплатный безлимитный по объему трафик на YouTube, соцсети и мессенджеры на 90 дней. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.

*В Брестской области 4G-связь МТС работает в Бресте, Барановичах, Берёзе, Ганцевичах, Дрогичине, Жабинке, Иваново, Ивацевичах, Каменце, Кобрине, Лунинце, Ляховичах, Малорите, Пинске, Пружанах, Столине.

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