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Публичная консультация известнейшего психолога России Михаила Лабковского в Минске уже в эту субботу!

25.10.2018 16:59 — Разное | Myfin  
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Публичная консультация известнейшего психолога России Михаила Лабковского в Минске уже в эту субботу!
Публичная консультация известнейшего психолога России Михаила Лабковского в Минске!

27 октября в 19.00 в КЗ "Минск" (Минск, ул.Октябрьская,5) один из самых популярных психологов России Михаил Лабковский раскроет секрет, где находится точка внутреннего психологического баланса в каждом из нас, и подскажет собравшимся, как решить один из главных вопросов современного общества: что важнее – карьера или семья?

Публичная консультация пройдет в новом, более активном и информационно насыщенном формате. Для того, чтобы охватить наибольшее количество жизненно важных тем и избежать повторов и однотипности, будет введена премодерация вопросов. Поэтому встреча станет еще более живой и актуальной.

Почему это важно?

Две из трех распадающихся семей расходятся потому, что мужчина и женщина не могут найти баланс между карьерой, любовью и семьей. И найти его на самом деле ой как сложно! Особенно если речь идет о том, чтобы счастливы были все участники процесса.

Как совместить карьеру и семью? Бизнес и любовь? Не стать заложником амбиций другого человека? Перестать метаться в поисках счастья, пытаясь объять необъятное?

Идеальный, красивый и уютный мир существует только в Инстаграме. В реальной же жизни мы зачастую не успеваем подарить близким столько тепла, сколько хотелось бы. Не можем насладиться отдыхом, потому что работа/мессенджеры/звонки/срочнорешайунаспроблема. Отменяем свидания ради деловых встреч и становимся успешными и одинокими. Или наоборот.

 
Теги: Минск
 
 
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Вороновская газета
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Свислочская газета
Светлы шлях
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