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Стало известно, откуда приехали задержанные за избиение минского маршрутчика водители с номерами РФ

25.10.2018 17:30 — Разное | Tut.by  
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Милиция подтвердила задержание водителей Hyundai и Mercedes с российскими номерами, которые избили водителя маршрутки в Минске. Ими оказались житель Ставрополя и Баку, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Милиция сообщает, что водители были задержаны, когда ехали по трассе М1 в сторону российской границы, чтобы пересечь ее. Ими оказались 42-летний житель российского Ставрополя, а также 46-летний житель азербайджанского Баку. В отношении задержанных проводятся необходимые процессуальные действия.

Напомним, вчера на улице Орловской Hyundai и Mercedes с российскими номерами заблокировали в первой полосе маршрутку № 1077. Неизвестные люди из этих авто вытащили водителя маршрутки из салона, один из них ударил его по лицу, второй в это время держал мужчину, чтобы тот не оказывал сопротивления.

После нападения неизвестные скрылись, а маршрутчик обратился в больницу, где у него диагностировали перелом челюсти.

А сегодня директор фирмы-перевозчика сообщил TUT.BY, что нападавших задержали на московской трассе.

 
Теги: Минск
 
 
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