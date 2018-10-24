Эксперт рассказал о личной армии старшего сына Лукашенко

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Это спецподразделения Пограничной службы, Службы охраны президента, Комитета государственной безопасности, внутренних войск, МВД и тому подобное. В Беларуси всего около десятка спецслужб, каждая из которых имеет свое боевое крыло. И все эти спецслужбы подчиняются непосредственно старшему сыну президента БеларусиОб этом в своейна ресурсе "Апостроф" сообщил эксперт "Украинского института будущего"По его словам,По мнению эксперта, если Россия попробует заслать в Беларусь небольшие группы "зеленых человечков", то лояльные старшему сынувойскадиверсантов.отмечает Тышкевич.