ОБЗОР: В Беларуси вступают в силу изменения в Банковский кодекс

Изменения в Банковский кодекс Беларуси вступают в силу 29 октября 2018 года. Как пояснили агентству "Интерфакс-Запад" в управлении информации и общественных связей Национального банка, нововведения направлены, в первую очередь, на защиту интересов граждан – потребителей финансовых услуг. Кроме того, на законодательном уровне уточнены условия и порядок прекращения деятельности банка, расширен перечень видов безналичных расчетов, уточнен порядок предоставления сведений, составляющих банковскую тайну.

СТАВКА ПО ДОГОВОРУ

В Банковском кодексе теперь закреплено, что банки не могут сами изменять ставки процентов по кредитам и вкладам в худшую для потребителя сторону. Банкам запрещается в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку по кредиту или в одностороннем порядке уменьшать процентную ставку по вкладу. Изменение размера процентов за пользование кредитом и ставок по вкладам возможно только по соглашению сторон.

Исключение составляет случай, когда договором установлена переменная процентная ставка, определенная через показатель, изменение которого происходит независимо от решения коммерческого банка. Например, если ставка по кредиту или вкладу привязана к ставке рефинансирования Национального банка, то в случае ее изменения изменится и ставка по кредиту или депозиту.

СТРАХОВАТЕЛЯ ПО КРЕДИТУ МОЖНО ВЫБРАТЬ САМОМУ

Вводится запрет на ограничение банками выбора страховщика и оценщика при кредитовании потребителя. Так, если условием заключения кредитного договора с гражданином является предоставление дополнительных платных услуг (например, страхование или оценка стоимости объектов гражданских прав), то физическое лицо не может быть ограничено в выборе страховой организации или исполнителя оценки.

Страховые взносы по договору страхования риска невозврата кредита не являются платежами за пользование кредитом и могут не включаться в процентную ставку за пользование кредитом.

В случае отказа клиента от оказания ему дополнительных платных услуг банки обязаны предложить альтернативный вариант предоставления кредита (сопоставимого по суммам и срокам) без "навязывания" страховых услуг.

КРЕДИТНЫЕ СЧЕТА И ИНФОРМАЦИЯ БЕСПЛАТНО

Законодательно устанавливается запрет на взимание платы за предоставление информации об условиях кредитования и рассмотрение заявления о предоставлении кредита. Также бесплатным будет открытие банковского счета и зачисление на него суммы кредита, если условиями кредитного договора предусмотрено открытие счета. При этом в кредитном договоре должен быть предусмотрен как минимум один из вариантов бесплатного возврата кредита. Законом также предусмотрена возможность предоставления кредита физическим лицам только в белорусских рублях.

При этом согласие кредитополучателя на предоставление дополнительных платных услуг должно быть получено банком в письменной форме до подписания кредитного договора.

УТОЧНЕН ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА КРЕДИТА

Теперь в Банковском кодексе введена норма о возможности досрочного погашения кредита на потребительские нужды без предварительного уведомления банка и уплаты штрафных санкций.

Ранее кредит мог быть возвращен физическим лицом досрочно на условиях, предусмотренных кредитным договором. В случае отсутствия в кредитном договоре возможности досрочного погашения кредита, кредит можно было вернуть досрочно только с согласия банка.

По кредитам на финансирование недвижимости условия досрочного погашения не изменились. То есть кредит может быть возвращен досрочно на условиях, предусмотренных кредитным договором. В случае отсутствия в кредитном договоре возможности досрочного возврата кредита, кредит можно вернуть досрочно только с согласия кредитодателя.

Закон предусматривает возможность получить физическим лицом бесплатно один раз в месяц информацию о задолженности (срочной, просроченной) по кредитному договору.

ПОРУЧИТЕЛЕЙ ПРОИНФОРМИРУЮТ О ПРОСРОЧКЕ

Кредитодатель обязан в установленном договором порядке уведомить кредитополучателя - физическое лицо об образовании просроченной задолженности не позднее 30 дней со дня ее образования, а поручителей – не позднее 60 дней. При этом информирование проводится банком без взимания платы.

Введение такого порядка информирования кредитополучателей и поручителей направлено на снижение риска образования длительной просроченной задолженности и дает возможность физическому лицу принять меры по погашению просроченной задолженности по кредитному договору.

БАНКОВСКАЯ ТАЙНА ПО ЗАПРОСУ

В кодексе определены случаи, при которых предоставление банком сведений не будет рассматриваться как нарушение банковской тайны. К таким ситуациям, в частности, относится обращение банка в суд, прокуратуру, органы уголовного преследования, к нотариусам или адвокатам для защиты и/или восстановления своих прав и законных интересов.

С учетом развития современных информационных технологий предусмотрены новые способы предоставления банками сведений, составляющих банковскую тайну, государственным органам, имеющим в соответствии с законодательством право на ее получение. Помимо письменного запроса, такая информация может предоставляться на основании электронного запроса, а также соглашения, заключенного между банком и соответствующим государственным органом.