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Fitch первым из западных рейтинговых агентств создало локальное подразделение в Китае

25.10.2018 16:29 — Разное | Интерфакс  
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в четверг объявило о запуске китайского подразделения Fitch (China) Bohua Credit Ratings Ltd. (Fitch Bohua), которое будет обслуживать внутренний рынок облигаций материкового Китая.

Гендиректором Fitch Bohua назначен Дэнни Чэнь, говорится в пресс-релизе Fitch. Ранее он был топ-менеджером в СП Fitch в Китае - China Lianhe Credit Rating Co.

Таким образом, Fitch первым из тройки крупнейших рейтинговых агентств создало локальное подразделение в Китае. Fitch Bohua на 100% принадлежит материнской компании и будет использовать международные стандарты рейтингования.

"Компания обратилась за разрешением регуляторов на начальном этапе покрывать сектор финансовых учреждений, включая банки, небанковские финансовые организации и страховые компании", - сообщается в пресс-релизе.

Появление локальных подразделений международных рейтинговых агентств может привлечь больше иностранных инвесторов на рынок долговых бумаг КНР, являющийся третьим по величине в мире с объемом $11,9 трлн.

Западные рейтинговые агентства уже давно пытались выйти на китайский рынок облигаций самостоятельно, а не через совместные предприятия с китайскими партнерами. Однако, как пишет The Wall Street Journal, Moody's и S&P Global Ratings ухудшили свои шансы, снизив суверенные рейтинги КНР в 2017 году из-за быстрого роста долговой нагрузки.

В мае прошлого года по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа Китай обещал разрешить международным рейтинговым агентствам создавать в стране дочерние компании в их полной собственности.

В январе текущего года Fitch объявило о выходе из совместного предприятия China Lianhe, просуществовавшего 11 лет. Агентство продало 49% China Lianhe сингапурскому госфонду GIC.

В мае 2018 года стало известно, что Fitch и S&P Global Ratings намерены обратиться к властям КНР за лицензиями, которые позволят им рейтинговать китайские облигации для внутреннего рынка, и в случае положительного решения создадут подразделения в Китае.

Как отмечает WSJ, сейчас 4573 корпоративных эмитента Китая имеют рейтинги китайских агентств, причем 83% из них рейтингуется на уровнях не ниже "AA", которые Fitch, Moody's и S&P приберегают для самых надежных и финансово устойчивых эмитентов.

 
 
Ссылка на источник 24
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в четверг объявило о запуске китайского подразделения Fitch (China) Bohua Credit Ratings Ltd. (Fitch Bohua), которое будет обслуживать...
 
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