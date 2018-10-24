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Дали возможность выстрелить из автомата и сдать нормативы. Журналистам показали мощь и будни белорусской армии
Новости Беларуси. Будущее и настоящее белорусской армии показали 25 октября журналистам в Осиповичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пресс-тур состоялся в 51-й артиллерийской бригаде, которую можно назвать образцовой. Это то, к чему стремятся Вооруженные Силы.
В недавно отремонтированных казармах созданы все условия для отдыха и досуга военнослужащих. Есть даже душевые кабинки и стиральные машины. Кроме того, расположение оборудовано системой видеонаблюдения. Картинка с двух десятков камер передаётся на пульт дежурного, который может следить за соблюдением воинской дисциплины.
Показали журналистам и новые модели военной формы – боевой и повседневной. Она более комфортная и износостойкая. Это обмундирование начнет поступать в воинские части уже в 2019 году. А в солдатской столовой гостям рассказали, чем кормят военнослужащих.
Юрий Матеюк, начальник продовольственного управления Министерства обороны:
Большинство воинских столовых уже перешли на обслуживание предприятиями общепита. Солдаты больше не ходят в наряды и картошку не чистят. Благодаря чему у военнослужащих стало больше времени на боевую подготовку.
В осиповичской артбригаде недавно появился новый учебный комплекс. На малом артиллерийском полигоне проводят имитацию боя. Военные учатся вести и корректировать огонь. А в тренажерном классе механиков-водителей обучают управлять боевыми машинами.
На вооружение артиллеристам постоянно поступает и новая техника. В основном это отечественные разработки. Например, уже знаменитая система залпового огня «Полонез» и беспилотный авиационный комплекс «Бусел».
Геннадий Козловский, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженых Сил Республики Беларусь:
Сергей Манько, заведующий службой вещания на город Минск и Минскую область ЗАО «СТВ»:
Во второй части пресс-тура журналистов пригласили на армейский полигон. Им дали возможность выстрелить из автомата и сдать воинские нормативы.
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Дали возможность выстрелить из автомата и сдать нормативы. Журналистам показали мощь и будни белорусской армии
Новости Беларуси. Будущее и настоящее белорусской армии показали 25 октября журналистам в Осиповичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пресс-тур...
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