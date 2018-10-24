Дали возможность выстрелить из автомата и сдать нормативы. Журналистам показали мощь и будни белорусской армии

Новости Беларуси. Будущее и настоящее белорусской армии показали 25 октября журналистам в Осиповичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пресс-тур состоялся в 51-й артиллерийской бригаде, которую можно назвать образцовой. Это то, к чему стремятся Вооруженные Силы.





В недавно отремонтированных казармах созданы все условия для отдыха и досуга военнослужащих. Есть даже душевые кабинки и стиральные машины. Кроме того, расположение оборудовано системой видеонаблюдения. Картинка с двух десятков камер передаётся на пульт дежурного, который может следить за соблюдением воинской дисциплины.





Показали журналистам и новые модели военной формы – боевой и повседневной. Она более комфортная и износостойкая. Это обмундирование начнет поступать в воинские части уже в 2019 году. А в солдатской столовой гостям рассказали, чем кормят военнослужащих.





Юрий Матеюк, начальник продовольственного управления Министерства обороны:

За последние пять лет нормы продовольственных пайков шесть раз менялись в большую сторону. В нормы введены свежие фрукты, увеличено количество соков, увеличена молочная группа, творог, сметана.

Большинство воинских столовых уже перешли на обслуживание предприятиями общепита. Солдаты больше не ходят в наряды и картошку не чистят. Благодаря чему у военнослужащих стало больше времени на боевую подготовку.





В осиповичской артбригаде недавно появился новый учебный комплекс. На малом артиллерийском полигоне проводят имитацию боя. Военные учатся вести и корректировать огонь. А в тренажерном классе механиков-водителей обучают управлять боевыми машинами.





На вооружение артиллеристам постоянно поступает и новая техника. В основном это отечественные разработки. Например, уже знаменитая система залпового огня «Полонез» и беспилотный авиационный комплекс «Бусел».





Геннадий Козловский, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженых Сил Республики Беларусь:

Великолепно показывают. Пока сбоев не было. Все в штатном режиме. Заложенные в них технические характеристики тактико-техническим заданием они все соблюдены и выполняются.





Сергей Манько, заведующий службой вещания на город Минск и Минскую область ЗАО «СТВ»:

Наше главное оружие – слово, и увидеть мощь наших военных – это очень важно для журналистов. То, что мы сегодня увидели, и новые условия в казармах, и вот такая мощная техника – это впечатляет.

Во второй части пресс-тура журналистов пригласили на армейский полигон. Им дали возможность выстрелить из автомата и сдать воинские нормативы.



