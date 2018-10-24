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Модный конфуз. Меган Маркл забыла снять ценник с платья и появилась на публике
Новости Великобритании. Меган Маркл совершила небольшую модную ошибку – она надела платье с биркой и появилась на публике.
Сейчас Меган Маркл и принц Гарри посещают королевство Тонго. Из самолета 37-летняя Маркл вышла в ярком красном платье с ценником. Девушка ничуть не смутилась.
Оплошность вскоре была замечена, и ценник удалили помощники герцогини Сассекской. Однако наиболее зоркие интернет-пользователи разглядели стоимость платья.
Сейчас супруги находятся в королевском турне по Австралии и Океании.
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Новости Великобритании. Меган Маркл совершила небольшую модную ошибку – она надела платье с биркой и появилась на публике. Сейчас Меган Маркл и принц Гарри...
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