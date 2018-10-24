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С 29 октября белорусским банкам запрещено менять ставки по кредитам
Новости Беларуси. Белорусским банкам запретят менять ставки по кредитам в одностороннем порядке и брать плату за некоторые услуги, касающиеся кредитования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено изменениями в Банковский кодекс, которые вступают в силу с 29 октября.
Важные новшества касаются защиты интересов физических лиц. Банки не смогут сами изменять ставки процентов по кредитам и вкладам в худшую для потребителя сторону. Банкам запрещается в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку по кредиту или уменьшать её по вкладу.
Ольга Илюкевич, заместитель начальника главного управления регулирования банковских операций Национального банка Беларуси:
Также банки не могут навязывать клиентам услуги за дополнительную плату. К примеру, предлагать определённые страховые компании. А в случае отказа клиента обязаны предоставить ему альтернативные варианты кредитования на тех же условиях.
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Новости Беларуси. Белорусским банкам запретят менять ставки по кредитам в одностороннем порядке и брать плату за некоторые услуги, касающиеся...
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