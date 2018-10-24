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«Врачи дали 3 минуты для принятия решения». Светлана Лобода рассказала о самочувствии после срочной операции

25.10.2018 17:01 — Разное | СТВ  
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Певица Светлана Лобода впервые прокомментировала свое состояние после новостей об экстренной госпитализации.

Обращение к поклонникам исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

По словам артистки, то, что произошло, причинило ей много боли. Лобода отметила, что медики дали ей три минуты для того, чтобы принять решение о срочной операции.

Исполнительница призналась, что она очень ждала концертов, но «жизнь – непредсказуема», поэтому шоу певицы переносится на январь. Лобода призналась, что скоро выйдет на связь и поговорит со своими поклонниками.

«Врачи дали 3 минуты для принятия решения». Светлана Лобода рассказала о самочувствии после срочной операции
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода попала в больницу сразу после репетиции своего нового шоу. Артистке стало плохо.

Почувствовала сильную боль и потеряла сознание. Светлану Лободу экстренно госпитализировали (подробности здесь).

 
Теги: Новости
 
 
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Певица Светлана Лобода впервые прокомментировала свое состояние после новостей об экстренной госпитализации. Обращение к поклонникам исполнительница...
 
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