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«Врачи дали 3 минуты для принятия решения». Светлана Лобода рассказала о самочувствии после срочной операции
Певица Светлана Лобода впервые прокомментировала свое состояние после новостей об экстренной госпитализации.
Обращение к поклонникам исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.
По словам артистки, то, что произошло, причинило ей много боли. Лобода отметила, что медики дали ей три минуты для того, чтобы принять решение о срочной операции.
Исполнительница призналась, что она очень ждала концертов, но «жизнь – непредсказуема», поэтому шоу певицы переносится на январь. Лобода призналась, что скоро выйдет на связь и поговорит со своими поклонниками.
Светлана Лобода попала в больницу сразу после репетиции своего нового шоу. Артистке стало плохо.
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«Врачи дали 3 минуты для принятия решения». Светлана Лобода рассказала о самочувствии после срочной операции
Певица Светлана Лобода впервые прокомментировала свое состояние после новостей об экстренной госпитализации. Обращение к поклонникам исполнительница...
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