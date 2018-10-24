|
Украинский город Южный стал побратимом Могилёва
Новости Беларуси. Первый форум регионов Беларуси и Украины стал новой точкой отчёта во взаимоотношениях между субъектами двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На его полях договоры о межрегиональном сотрудничестве подписали 25 октября руководители Гомельской области Беларуси, Запорожской и Киевской областей Украины.
А жители Могилёва и украинского города Южный отныне могут считать себя побратимами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Первый форум регионов Беларуси и Украины стал новой точкой отчёта во взаимоотношениях между субъектами двух стран, сообщили в программе Новости...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)