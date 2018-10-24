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Лётчики рассказали, о чём предпочитают не сообщать пассажирам

25.10.2018 16:45 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. Пилоты самолётов рассказали то, о чём никогда не хотели бы позволить узнать пассажирам. Их слова передаёт Daily Mail.  

Один из лётчиков признался, что заметить внизу аэропорт – та ещё задача, поскольку внизу слишком много огней. Разумеется, пассажирам он об этом не сообщает.  

Другой пилот заверил, что никогда не стал бы говорить, насколько опасной может быть турбулентность. Он пояснил, что нужно всегда пристёгиваться ремнём безопасности, если только пассажир «не хочет посмотреть на удивительный вид, который открывается, когда тебя прижимает к потолку».  

Лётчики рассказали, о чём предпочитают не сообщать пассажирам
Фото: Shutterstock / Angelo Giampiccolo  

Лётчики отметили, что подняться к потолку – не главная проблема. Вот когда человек упадёт на спинку кресла, его подлокотники или на тележку с едой, тогда он может сломать себе кости. А турбулентность может начаться в любой момент.  

«В общем, когда пилоты говорят стюардессам сесть и пристегнуться – они серьёзны», – подытожил один из лётчиков.  

Первый офицер одной из авиакомпаний Китая утверждает, что ни в коем случае не стал бы говорить пассажирам о заложенной на борту самолёта бомбе. Он объясняет это тем, что не хочет вызвать панику среди одних пассажиров и желание самостоятельно обезвредить взрывчатку у других.  

Ещё один пилот в качестве спорного момента называл возраст самолёта.  

«Я не упоминаю, что самолёт, на котором мы летим, был построен в 1968 году. Есть много людей, которые помнят о надёжности автомобилей 1960-1970-ых годов, но это слабо поможет тем, кто боится летать», – заметил лётчик.  

Лётчики рассказали, о чём предпочитают не сообщать пассажирам
Фото: Shutterstock / Sergiy Nigeruk  

Также сотрудники авиакомпаний отмечают, что уборка в самолёте далеко не всегда проводится тщательно. Нередко создаётся только видимость уборки, в ходе которой по салону проходят с пылесосом, после чего собирается мусор и уносятся забытые вещи.  

В конце пилоты добавили, что их зарплаты не настолько большие, как многие думают. По их словам, всё зависит от опыта лётчика и самолёта, который он пилотирует.  

Осенью прошлого года мы рассказывали о профессии водителя мусоровоза.  

«Работа и сложная, и интересная» (подробнее здесь).  

 
 
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Новости Великобритании. Пилоты самолётов рассказали то, о чём никогда не хотели бы позволить узнать пассажирам. Их слова передаёт Daily Mail.   Один из лётчиков...
 
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Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
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