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Президент Беларуси принял с докладом Александра Турчина: ключевые вопросы встречи

25.10.2018 16:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Президент Беларуси принимал с докладом первого заместителя премьер-министра Александра Турчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: «Правительство – коллективный орган и решения там принимаются коллективно»

Александр Лукашенко поручил провести своеобразную ревизию функций и структуры этого органа исполнительной власти.

Президент Беларуси принял с докладом Александра Турчина: ключевые вопросы встречи

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
В первом квартале 2019 года мы будем готовить масштабное совещание с участием главы государства. Масштабное в смысле целей и задач, а не количество участников.

По развитию цифровой экономики в стране, я считаю, это главный результат. Я доложил главе государства краткие итоги нашей работы в этом направлении, касаемо структуры правительства. Есть у нас определенные наработки. Думаю, в ближайшее время мы их формализуем

Президент Беларуси принял с докладом Александра Турчина: ключевые вопросы встречи

Во Дворце Независимости обсуждали  развития IT-сферы и цифровизации экономики, также развитие транспортно-логистической системы. Рассмотрели и документы, касающиеся предпринимательства. Их еще предстоит доработать. Кстати, Александр Турчин пока останется на должности председателя Совета по развитию предпринимательства. Хотя на встрече обсуждали необходимость обновить состав организации.

 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси принимал с докладом первого заместителя премьер-министра Александра Турчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
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