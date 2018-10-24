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Президент Беларуси принял с докладом Александра Турчина: ключевые вопросы встречи
Новости Беларуси. Президент Беларуси принимал с докладом первого заместителя премьер-министра Александра Турчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко поручил провести своеобразную ревизию функций и структуры этого органа исполнительной власти.
Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
По развитию цифровой экономики в стране, я считаю, это главный результат. Я доложил главе государства краткие итоги нашей работы в этом направлении, касаемо структуры правительства. Есть у нас определенные наработки. Думаю, в ближайшее время мы их формализуем
Во Дворце Независимости обсуждали развития IT-сферы и цифровизации экономики, также развитие транспортно-логистической системы. Рассмотрели и документы, касающиеся предпринимательства. Их еще предстоит доработать. Кстати, Александр Турчин пока останется на должности председателя Совета по развитию предпринимательства. Хотя на встрече обсуждали необходимость обновить состав организации.
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Новости Беларуси. Президент Беларуси принимал с докладом первого заместителя премьер-министра Александра Турчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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