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Золотистые куртки с капюшоном. Новые тренды представили на модном показе в Нью-Йорке
Новости мира. Новинки фешн-индустрии представили в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Показ новой коллекции одного из ведущих итальянских брендов получился очень дерзким и ярким, с использованием пестрых акцентов и запоминающихся принтов.
Главные цвета – металлический золотой и серебряный. Манекенщицы блистали на подиуме. Представлены были мини- платья серебряного цвета, кожаные сарафаны и золотистые куртки с капюшоном.
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Новости мира. Новинки фешн-индустрии представили в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Показ новой коллекции одного из ведущих итальянских...
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